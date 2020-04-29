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Koronavirüs nedeniyle hastaneye alınmadı, günlerdir 'Seni seviyorum' yazısıyla kanser hastası eşinin odasının karşısında bekliyor

29.04.2020 23:29 | Son Güncelleme

ABD'nin Teksas eyaletinde, meme kanseri tedavisi gören bir kadının kocası, koronavirüs önlemleri kapsamında hastaneye alınmadığı için günlerdir "Yanında olamıyorum. Ama buradayım. Seni seviyorum" yazılı bir dövizle park yerinde yaşıyor.

Koronavirüs nedeniyle hastaneye alınmadı, günlerdir 'Seni seviyorum' yazısıyla kanser hastası eşinin odasının karşısında bekliyor

ABD'nin Teksas eyaletinde, meme kanseri tedavisi gören bir kadının kocası, koronavirüs önlemleri kapsamında hastaneye alınmadığı için günlerdir "Yanında olamıyorum. Ama buradayım. Seni seviyorum" yazılı bir dövizle park yerinde yaşıyor.

Tesadüf eseri odanın tam karşısına kamp kuran Albert Conner'la karısı Kelly Connor'ın hikayesi sosyal medyada büyük yankı buldu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, üç çocuk annesi 40 yaşındaki Kelly Connor'a Ocak ayında meme kanseri teşhisi konuldu.

Albert Connor, teşhis ve tedavinin her aşamasında karısının yanında oldu.

Fakat koronavirüs salgını nedeniyle artık hastaneye alınmayacağı söylenen koca yolun karşısındaki park yerinde beklemeye başladı ve karısına "Park yerindeyim" diye mesaj gönderdi.

Kelly Connor, "Mesajı aldıktan sonra, perdeyi araladım ve pencereden tam odanın karşısında beklediğini görünce ağlamaya başladım.

Hemşire ağladığımı görünce ne olduğunu sordu. Kocamı görünce o da ağlamaya başladı" dedi.

'Yalnız bırakmayacağıma söz verdim'

Anahtarcılık yapan 44 yaşındaki Albert Connor, ABC Televizyonu'na hikayesini anlatırken, "Eşime her zaman yanında olacağım diye söz verdim. Eve gidersem sözümü tutamayacaktım. Bir karton alıp üzerine yazı yazdım. Kartonu çocuklar boyadı. Beklemeye başladığım yerin eşimin odasından göründüğünü bilmiyordum" diye konuştu.

Albert Connor, dövizinde eşinin tedavi gördüğü MD Anderson Kanser Merkezi'nin personeline de teşekkür ediyor.

Çiftin hikayesi, Albert Connor'a teşekkür etmeye giden birkaç hemşirenin Facebook paylaşımlarıyla duyuldu.

Kelly Connor kemoterapi seansları Mayıs'ta bitecek. Connor daha sonra ameliyat olacak ve ışın tedavisi görecek.

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