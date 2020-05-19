HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Koronavirüs nedeniyle hastaneye alınmadı, günlerdir 'Seni seviyorum' yazısıyla kanser hastası eşinin odasının karşısında bekliyor

Koronavirüs nedeniyle hastaneye alınmadı, günlerdir 'Seni seviyorum' yazısıyla kanser hastası eşinin odasının karşısında bekliyor

19.05.2020 00:12 | Son Güncelleme

ABD'nin Teksas eyaletinde, meme kanseri tedavisi gören bir kadının kocası, koronavirüs önlemleri kapsamında hastaneye alınmadığı için günlerdir "Yanında olamıyorum. Ama buradayım. Seni seviyorum" yazılı bir dövizle park yerinde yaşıyor.

Koronavirüs nedeniyle hastaneye alınmadı, günlerdir 'Seni seviyorum' yazısıyla kanser hastası eşinin odasının karşısında bekliyor

ABD'nin Teksas eyaletinde, meme kanseri tedavisi gören bir kadının kocası, koronavirüs önlemleri kapsamında hastaneye alınmadığı için günlerdir "Yanında olamıyorum. Ama buradayım. Seni seviyorum" yazılı bir dövizle park yerinde yaşıyor.

Tesadüf eseri odanın tam karşısına kamp kuran Albert Conner'la karısı Kelly Connor'ın hikayesi sosyal medyada büyük yankı buldu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, üç çocuk annesi 40 yaşındaki Kelly Connor'a Ocak ayında meme kanseri teşhisi konuldu.

Albert Connor, teşhis ve tedavinin her aşamasında karısının yanında oldu.

Fakat koronavirüs salgını nedeniyle artık hastaneye alınmayacağı söylenen koca yolun karşısındaki park yerinde beklemeye başladı ve karısına "Park yerindeyim" diye mesaj gönderdi.

Kelly Connor, "Mesajı aldıktan sonra, perdeyi araladım ve pencereden tam odanın karşısında beklediğini görünce ağlamaya başladım.

Hemşire ağladığımı görünce ne olduğunu sordu. Kocamı görünce o da ağlamaya başladı" dedi.

'Yalnız bırakmayacağıma söz verdim'

Anahtarcılık yapan 44 yaşındaki Albert Connor, ABC Televizyonu'na hikayesini anlatırken, "Eşime her zaman yanında olacağım diye söz verdim. Eve gidersem sözümü tutamayacaktım. Bir karton alıp üzerine yazı yazdım. Kartonu çocuklar boyadı. Beklemeye başladığım yerin eşimin odasından göründüğünü bilmiyordum" diye konuştu.

Albert Connor, dövizinde eşinin tedavi gördüğü MD Anderson Kanser Merkezi'nin personeline de teşekkür ediyor.

Çiftin hikayesi, Albert Connor'a teşekkür etmeye giden birkaç hemşirenin Facebook paylaşımlarıyla duyuldu.

Kelly Connor kemoterapi seansları Mayıs'ta bitecek. Connor daha sonra ameliyat olacak ve ışın tedavisi görecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Yapmadığı kalmadı! Polisi alarma geçirdiYapmadığı kalmadı! Polisi alarma geçirdi
C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?C vitamini deposu kuşburnunun faydaları nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan duyurdu! Sokağa çıkma saatleri değişti

Erdoğan duyurdu! Sokağa çıkma saatleri değişti

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Ergenlik bitti! Değişimiyle sosyal medyayı salladı

Ergenlik bitti! Değişimiyle sosyal medyayı salladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitim-öğretim yılı açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan eğitim-öğretim yılı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Bu kalenin dünyada eşi benzeri yok!

Bu kalenin dünyada eşi benzeri yok!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

15 yıldır mağarada yaşıyor!

15 yıldır mağarada yaşıyor!

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

12 ülke peşinde! Değeri 300 bin TL

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa’da arazi kavgasında kan aktı! 8 kişi yaralandı

Arazi kavgasında kan aktı! 8 kişi yaralandı

Marmaris'te yine aynı görüntü! Yaban domuzu sürüsü sokaklara indi

Turizm merkezinde yine aynı görüntü!

66 yaşındaki şahıs polisi alarma geçirdi

Yapmadığı kalmadı! Polisi alarma geçirdi

Şakayık çiçeğini koparmanın cezası 60 bin lira

60 bin lira cezası var

İranlı kadının şoke eden görüntüsü! Canlı yayında kedisini dövdü

İranlı kadının şoke eden görüntüsü! Canlı yayında kedisini dövdü

Şaşkına çeviren anlar! Şehrin en işlek caddesine kadar geldiler

Şaşkına çeviren anlar! Şehrin en işlek caddesine kadar geldiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.