HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Koronavirüs nedeniyle hastaneye alınmadı, günlerdir 'Seni seviyorum' yazısıyla kanser hastası eşinin odasının karşısında bekliyor

Koronavirüs nedeniyle hastaneye alınmadı, günlerdir 'Seni seviyorum' yazısıyla kanser hastası eşinin odasının karşısında bekliyor

09.06.2020 16:09 | Son Güncelleme

ABD'nin Teksas eyaletinde, meme kanseri tedavisi gören bir kadının kocası, koronavirüs önlemleri kapsamında hastaneye alınmadığı için günlerdir "Yanında olamıyorum. Ama buradayım. Seni seviyorum" yazılı bir dövizle park yerinde yaşıyor.

Koronavirüs nedeniyle hastaneye alınmadı, günlerdir 'Seni seviyorum' yazısıyla kanser hastası eşinin odasının karşısında bekliyor

ABD'nin Teksas eyaletinde, meme kanseri tedavisi gören bir kadının kocası, koronavirüs önlemleri kapsamında hastaneye alınmadığı için günlerdir "Yanında olamıyorum. Ama buradayım. Seni seviyorum" yazılı bir dövizle park yerinde yaşıyor.

Tesadüf eseri odanın tam karşısına kamp kuran Albert Conner'la karısı Kelly Connor'ın hikayesi sosyal medyada büyük yankı buldu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, üç çocuk annesi 40 yaşındaki Kelly Connor'a Ocak ayında meme kanseri teşhisi konuldu.

Albert Connor, teşhis ve tedavinin her aşamasında karısının yanında oldu.

Fakat koronavirüs salgını nedeniyle artık hastaneye alınmayacağı söylenen koca yolun karşısındaki park yerinde beklemeye başladı ve karısına "Park yerindeyim" diye mesaj gönderdi.

Kelly Connor, "Mesajı aldıktan sonra, perdeyi araladım ve pencereden tam odanın karşısında beklediğini görünce ağlamaya başladım.

Hemşire ağladığımı görünce ne olduğunu sordu. Kocamı görünce o da ağlamaya başladı" dedi.

'Yalnız bırakmayacağıma söz verdim'

Anahtarcılık yapan 44 yaşındaki Albert Connor, ABC Televizyonu'na hikayesini anlatırken, "Eşime her zaman yanında olacağım diye söz verdim. Eve gidersem sözümü tutamayacaktım. Bir karton alıp üzerine yazı yazdım. Kartonu çocuklar boyadı. Beklemeye başladığım yerin eşimin odasından göründüğünü bilmiyordum" diye konuştu.

Albert Connor, dövizinde eşinin tedavi gördüğü MD Anderson Kanser Merkezi'nin personeline de teşekkür ediyor.

Çiftin hikayesi, Albert Connor'a teşekkür etmeye giden birkaç hemşirenin Facebook paylaşımlarıyla duyuldu.

Kelly Connor kemoterapi seansları Mayıs'ta bitecek. Connor daha sonra ameliyat olacak ve ışın tedavisi görecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
Evinin balkonunda buldu, gözü gibi bakıyor!Evinin balkonunda buldu, gözü gibi bakıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Acun ilk defa açıkladı: Gidersen git dedim ve...

Bakan Koca, fotoğrafını paylaştığı kişiyi telefonla aradı

Bakan Koca, fotoğrafını paylaştığı kişiyi telefonla aradı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Bir ilde 'ikinci dalga' endişesi! Klinik sayısı 5'e çıkarıldı

Koronavirüse karşı en riskli kan grubu belirlendi!

Koronavirüse karşı en riskli kan grubu belirlendi!

Usta oyuncudan acı haber! Kanser tedavisi görüyordu...

Usta oyuncudan acı haber! Kanser tedavisi görüyordu...

Koronavirüs hastaları iyileşiyor ama...

Koronavirüs hastaları iyileşiyor ama...

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Genç kızlar sokak ortasında saç saça baş başa kavga etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de iki aile arasındaki kız kaçırma kavgası kamerada

Kız kaçırma kavgası meydan savaşına döndü! 'Sopa ve silahla evi bastılar'

Konyaaltı Sahili'nde şaşırtan manzara! Bakan bir daha baktı

Konyaaltı Sahili'nde şaşırtan manzara! Bakan bir daha baktı

Evinin balkonunda buldu, gözü gibi bakıyor!

Evinin balkonunda buldu, gözü gibi bakıyor!

Bu da oldu! Ev sahibi duvardan gelen sesleri duyunca...

Bu da oldu! Ev sahibi duvardan gelen sesleri duyunca...

Gölette yakalanan balık şaşırttı

İstilacı ve çok tehlikeli! Gölette yakalandı

Kartal’da biber gazlı kuyumcu soygunu saniye saniye kamerada

Kuyumcuya büyük şok! Her şey bir anda oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.