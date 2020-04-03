HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti! Cemil Taşcıoğlu'nun adı o hastaneye verilecek

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti! Cemil Taşcıoğlu'nun adı o hastaneye verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2020 21:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile ilgili yeni tedbirleri açıkladığı konuşmasında, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun adının Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne verileceğini duyurdu.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti! Cemil Taşcıoğlu'nun adı o hastaneye verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "Geçtiğimiz günlerde Covid-19 hastalığından kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize vereceğimizi yani bundan böyle bu hastanenin artık hocamızın adıyla bir şehir hastanesi olarak Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi olarak anılacaktır. Cemil hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Eşine, tüm ailesine sabırlar diliyorum. Bu salgında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarıma da Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdıGamze Erçel'in ev pozuna yorum yağdı
İBB: Toplu taşıma araçlarına maskesi olmayan yolcular alınmayacakİBB: Toplu taşıma araçlarına maskesi olmayan yolcular alınmayacak
Solunum ventilatörünü reddetti: "Güzel bir hayatım oldu, gençlerde kullanın"Solunum ventilatörünü reddetti: "Güzel bir hayatım oldu, gençlerde kullanın"
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Cemil Taşçıoğlu

En Çok Okunan Haberler

İtiraflar üst üste geldi! 'Göğüs bu yanlardan fışkırıyor'

İtiraflar üst üste geldi! 'Göğüs bu yanlardan fışkırıyor'

Koronavirüs kılavuzu güncelledi! Bu belirtiler varsa dikkat

Koronavirüs kılavuzu güncelledi! Bu belirtiler varsa dikkat

Koronavirüse karşı büyük başarı! 15 saniyede öldürüyor

Koronavirüse karşı büyük başarı! 15 saniyede öldürüyor

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Bakan Koca açıklama yapacak

Sağlık Bakanlığı kura başvurularıyla ilgili flaş gelişme

Sağlık Bakanlığı kura başvurularıyla ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İlginç tedbir: O ülkede 'koronavirüs' demek artık yasak

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

İstanbul'da polis denetim yaptı! Kimlikleri şaşırttı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Uşak Valisi'ne sosyal medyada tepki yağıyor

Bakan Koca ilk kez açıkladı! İşte il il koronavirüs vaka ve vefat dağılımı!

Bakan Koca ilk kez açıkladı! İşte il il koronavirüs vaka ve vefat dağılımı!

Diğer Haberler
İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İşte dünya genelindeki vaka durumu

20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Bakan Soylu açıkladı

20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Bakan Soylu açıkladı

2300 yıllık Tevratı 600 bin dolara satarken yakalandı

Suçüstü yakalandılar! Tam 2300 yıllık...

Son dakika! Hatay açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

Hatay açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem

İBB: Yarından itibaren toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcular alınmayacak

İBB: Toplu taşıma araçlarına maskesi olmayan yolcular alınmayacak

30 büyükşehre giriş çıkışlar yasaklandı! Türkiye'nin 30 büyükşehri hangileri?

30 büyükşehre giriş çıkışlar yasaklandı! Türkiye'nin 30 büyükşehri hangileri?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.