HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs nedeniyle hayvan sahiplenme sayılarında patlama

Koronavirüs nedeniyle hayvan sahiplenme sayılarında patlama

DÜNYA HABERLERİ  | 27.04.2020 15:56 | Son Güncelleme

ABD genelindeki barınakların koronavirüs nedeniyle önemli miktarda boşaldığı belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle hayvan sahiplenme sayılarında patlama

Barınak yöneticileri daha önce böyle bir furyayla hiç karşılaşmadıklarını belirtti (Reuters)

Koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla ABD genelinde uygulanan tecrit nedeniyle pek çok kişinin hayvan sahiplendiği ya da hayvanları kümeler halinde beslediği aktarıldı.

Bangkok Post'un haberine göre, ABD genelinde yaklaşık 400 hayvan barınağıyla ortak çalışan Humane Society of the United States’in CEO’su ve başkanı Kitty Block, “Böyle bir şeyi hiç görmemiştik” dedi.

AFP’ye konuşan Block, “Besleme ve sahiplenme aşırı düzeyde arttı. Bütün barınaklar aynı şeyi söylüyor. Pek çok hayatın kurtarıldığını görmek çok şaşırtıcı” dedi.

Block, Kovid-19 salgınının barınakları da etkilediğini, evde kalma tedbirleri nedeniyle pek çok barınağın kapanmaya zorlandığını bunun da sahiplenme başvurularını artırdığını ve barınakların içinde bulunduğu duruma verilen tepkinin çok kuvvetli olduğunu söyledi.

Köpek, kedi, tavşan ve hatta tavukların bile ev bulabildiği ve kapanmayla başa çıkmaya yardım etmek için ülke genelindeki pek çok kişinin başvuruda bulunduğu aktarıldı.

Kaliforniya’da yaşayan bir öğretmen olan ve pitbull cinsi bir köpek sahiplenen Jalene Hillery, “Her zaman bir köpek sahiplenmek konusunda konuşuyorduk ama bugüne kadar hiç doğru zaman olmamıştı” dedi.

Evde olmanın kendisi, kocası ve iki oğlu için köpek sahiplenmeye olanak sağladığını belirten ve AFP’ye konuşan Hillery, “Onunla iletişim kuracağız, eğiteceğiz ve bu gerçekten eğlenceli olacak” dedi.

Wisconsin ve North Carolina eyaletleri de hayvan sahiplenme sayılarının patladığını belirtti.

San Francisco’da bir hayvan barınağının kurucusu Sherri Franklin, 25 yıllık çalışma hayatı boyunca hayvanlar için toplumun böylesine bir destek verdiğini görmediğini söyledi.

Franklin, “Tedbirler alındığında barınakta 86 köpeğimiz vardı ve 48 saat içinde onları sahiplenildikleri evlere taşıdık” dedi. Franklin, böyle bir dönemde hayvan sahiplenmenin hem insanlar hem de hayvanlar için faydalı olduğunu ifade etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantinada insanın içini ısıtan görüntülerKarantinada insanın içini ısıtan görüntüler
Ruhani: Camileri yeniden açmayı planlıyoruzRuhani: Camileri yeniden açmayı planlıyoruz
Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar! Sinema sektörüne koronavirüs darbesi: Çekiliyorlar!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs HAYVAN SAHİPLENME

En Çok Okunan Haberler

Sağlık durumunun kimliğe eklenmesi tartışması: Söz konusu olamaz

Sağlık durumunun kimliğe eklenmesi tartışması: Söz konusu olamaz

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Alınan önlemler çare olmadı, tüfekle bekliyorlar!

Alınan önlemler çare olmadı, tüfekle bekliyorlar!

Savcılık, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı

Savcılık, Ankara Barosu hakkında soruşturma başlattı

Kim onlara yanıt verdi! 'Aptallar topluluğu'

Kim onlara yanıt verdi! 'Aptallar topluluğu'

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

Gizemli bir insan soyu keşfedildi

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Ruhani: Camileri yeniden açmayı planlıyoruz

Ruhani: Camileri yeniden açmayı planlıyoruz

Çin'de ağzını kapamadan öksürmek yasaklandı!

Çin'de ağzını kapamadan öksürmek yasaklandı!

Suudi Arabistan, 18 yaş altındakiler için idam cezasını kaldırdı

Suudi Arabistan, 18 yaş altındakiler için idam cezasını kaldırdı

Koronavirüs salgınında ikinci aşama planı: Dene-gör

Koronavirüs salgınında ikinci aşama planı: Dene-gör

Dünyayı sarsan haberi komşu ülke yalanladı!

Dünyayı sarsan haberi komşu ülke yalanladı!

Canı sıkılan kamyon şoförü 25 kişiye virüs bulaştırdı!

Canı sıkılan kamyon şoförü 25 kişiye virüs bulaştırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.