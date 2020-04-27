Koronavirüs nedeniyle hayvan sahiplenme sayılarında patlama

Barınak yöneticileri daha önce böyle bir furyayla hiç karşılaşmadıklarını belirtti (Reuters)

Koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla ABD genelinde uygulanan tecrit nedeniyle pek çok kişinin hayvan sahiplendiği ya da hayvanları kümeler halinde beslediği aktarıldı.

Bangkok Post'un haberine göre, ABD genelinde yaklaşık 400 hayvan barınağıyla ortak çalışan Humane Society of the United States’in CEO’su ve başkanı Kitty Block, “Böyle bir şeyi hiç görmemiştik” dedi.

AFP’ye konuşan Block, “Besleme ve sahiplenme aşırı düzeyde arttı. Bütün barınaklar aynı şeyi söylüyor. Pek çok hayatın kurtarıldığını görmek çok şaşırtıcı” dedi.

Block, Kovid-19 salgınının barınakları da etkilediğini, evde kalma tedbirleri nedeniyle pek çok barınağın kapanmaya zorlandığını bunun da sahiplenme başvurularını artırdığını ve barınakların içinde bulunduğu duruma verilen tepkinin çok kuvvetli olduğunu söyledi.

Köpek, kedi, tavşan ve hatta tavukların bile ev bulabildiği ve kapanmayla başa çıkmaya yardım etmek için ülke genelindeki pek çok kişinin başvuruda bulunduğu aktarıldı.