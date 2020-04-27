Koronavirüs nedeniyle hayvan sahiplenme sayılarında patlama

Barınak yöneticileri daha önce böyle bir furyayla hiç karşılaşmadıklarını belirtti (Reuters)
Koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak amacıyla ABD genelinde uygulanan tecrit nedeniyle pek çok kişinin hayvan sahiplendiği ya da hayvanları kümeler halinde beslediği aktarıldı.
Bangkok Post'un haberine göre, ABD genelinde yaklaşık 400 hayvan barınağıyla ortak çalışan Humane Society of the United States’in CEO’su ve başkanı Kitty Block, “Böyle bir şeyi hiç görmemiştik” dedi.
AFP’ye konuşan Block, “Besleme ve sahiplenme aşırı düzeyde arttı. Bütün barınaklar aynı şeyi söylüyor. Pek çok hayatın kurtarıldığını görmek çok şaşırtıcı” dedi.
Block, Kovid-19 salgınının barınakları da etkilediğini, evde kalma tedbirleri nedeniyle pek çok barınağın kapanmaya zorlandığını bunun da sahiplenme başvurularını artırdığını ve barınakların içinde bulunduğu duruma verilen tepkinin çok kuvvetli olduğunu söyledi.
Köpek, kedi, tavşan ve hatta tavukların bile ev bulabildiği ve kapanmayla başa çıkmaya yardım etmek için ülke genelindeki pek çok kişinin başvuruda bulunduğu aktarıldı.
Kaliforniya’da yaşayan bir öğretmen olan ve pitbull cinsi bir köpek sahiplenen Jalene Hillery, “Her zaman bir köpek sahiplenmek konusunda konuşuyorduk ama bugüne kadar hiç doğru zaman olmamıştı” dedi.
Evde olmanın kendisi, kocası ve iki oğlu için köpek sahiplenmeye olanak sağladığını belirten ve AFP’ye konuşan Hillery, “Onunla iletişim kuracağız, eğiteceğiz ve bu gerçekten eğlenceli olacak” dedi.
Wisconsin ve North Carolina eyaletleri de hayvan sahiplenme sayılarının patladığını belirtti.
San Francisco’da bir hayvan barınağının kurucusu Sherri Franklin, 25 yıllık çalışma hayatı boyunca hayvanlar için toplumun böylesine bir destek verdiğini görmediğini söyledi.
Franklin, “Tedbirler alındığında barınakta 86 köpeğimiz vardı ve 48 saat içinde onları sahiplenildikleri evlere taşıdık” dedi. Franklin, böyle bir dönemde hayvan sahiplenmenin hem insanlar hem de hayvanlar için faydalı olduğunu ifade etti.