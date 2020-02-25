Koronavirüs nedeniyle İtalya'ya seyahat uyarıları yapılıyor

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İtalya'da virüs tespit edilen kişilerin toplam sayısı 283'e ulaştı. Çoğunluğu Avrupa'da olmak üzere birçok ülke, İtalya'nın virüsten etkilenen bölgeleri için seyahat uyarıları yapmaya başladı.

Bugün öğlen saatlerinde açıklanan verilere göre, ülkede son bir gün içinde yeni vaka sayısı 55 oldu. Toplam vaka sayısı 283'e ulaşırken bu kişilerden, yaşlı ve ciddi hastalıkları olan 7'si hayatını kaybetti, biri ise iyileşti.

212 vaka ile Lombardiya, 38 vaka ile Veneto ve 23 vaka ile Emilia Romagna virüsün en yaygın görüldüğü bölgeler. Ölümlerin 6'sı Lombardiya'da, biri ise Veneto bölgesinde meydana geldi.

İlk kez merkezdeki Toskana bölgesi ile güneydeki Sicilya adasında da yeni vakalar ortaya çıktı. Sicilya'daki vakanın, Lombardiyalı bir kadın olduğu açıklandı.

Lazio bölgesinde ise başkent Roma'da Çinli bir çift hala tedavi görüyor. Çin'den Roma'ya döndükten sonra virüs teşhis edilen bir İtalyan ise iyileşmesinin ardından geçen Cumartesi günü taburcu edilmişti.