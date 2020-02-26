Koronavirüs nedeniyle karantina uygulamsaı gündemde: İlk karantina nerede ve hangi hastalık için uygulandı?

Tıbbın babası olarak anılan ve mantıklı ve yenilikçi tavsiyeleriyle bilinen Yunan hekim Hipokrat ile Antik Roma'nın en önemli hekimlerinden Bergamalı Galen, veba hastalığına karşı "derhal uzaklaşma ve mümkün olduğunca geç dönme" tavsiyesinde bulunuyordu.

Ama sadece tanrılar değil, tıpla uğraşan uzmanlar da bulaşıcı hastalıklara karşı benzer önlemler alınmasını salık veriyordu.

Bu hastalığa yol açan bakteri (Mycobacterium leprae) 1873'te bulununcaya dek cüzzam korkulan ve yanlış anlaşılan bir hastalık olmaya devam etti.

Cüzzamın yaralara ve vücutta şekil bozukluğuna yol açması, yüzyıllar boyunca bu hastalığın kolay bulaştığı inancının gelişmesine neden oldu.

Örneğin Tevrat'ta İsrail oğullarına cüzzamlılardan uzak durmaları emredilmişti. İncil'de de bu hastalık ayrıntılı bir şekilde tarif ediliyordu.

Peki, karantina ilk ne zaman ve nasıl ortaya çıktı?

Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan koronavirüs nedeniyle, virüs bulaşmış kişilerin sağlıklı insanlardan ayrılmasını içeren karantina uygulaması da sürekli gündemde.

Akdeniz'in yoğun limanlarından biri olan Ragusa'da (Hırvatistan'ın Dubrovnik kenti) şehrin başhekimi Jacobo de Padua, tedavi için dışarıdan gelen yabancı hastalar için şehrin surları dışında bir alan oluşturulmasını tavsiye etmişti.

Salgının bu ağır sonuçları bulaşıcı hastalıklara karşı ciddi tedbirlere yol açtı. Örneğin 1374'te Milano lordu Barnabas Visconti, vebalı herkesin şehirden çıkarılıp kırsal bölgeye götürülmesini, orada iyileşmelerinin veya ölmelerinin beklenmesini emretmişti.

Bu salgında Avrupa nüfusunun üçte birinin yok olduğu tahmin ediliyor.

14. yüzyıl ortalarından beri veba birkaç dalga halinde Avrupa'yı sarstı.

Bu sorunun yanıtı işte Avrupa'yı sarsan bu veba salgınında saklı.

Peki, bu kelime modern dile nasıl girdi?

Ancak o sıralar "karantina" kelimesine henüz rastlamıyoruz.

1300'lü yılların ortalarında kara veba Asya'ya, Avrupa'ya ve Afrika'nın bazı kesimlerine yayılırken tıbbın verebileceği en iyi öğüt buydu.

Ancak bu tedbirler pek etkili olmamış, kent konseyi salgını önlemek için daha ciddi yollara başvurmak zorunda kalmıştı.

1377'de Yüksek Konsey "Terentino" uygulaması için bir yasa çıkardı. Buna göre, vebadan etkilenen bölgelerden kente giriş yapmak isteyenlerin 30 günlük bir yalıtıma alınması gerekiyordu.

Bu takip eden 80 yıl boyunca Marsilya, Cenova ve Venedik'te de benzer yasalar çıkarıldı.

Venedik ve salgınlar

Ama Venedik Cumhuriyeti 1423'te bu uygulamayı bir adım daha öteye taşıdı.

12. ve 13. yüzyıllarda Venedik, Doğu ile ticaretin merkezi konumundaydı.

Buğdaydan ipeğe, değerli taşlardan boyaya, baharat ve kumaşa kadar pek çok mal gemilerle Venedik'teki limana akıyordu.

Ama Doğu'nun bu lüks mallarını getiren gemiler, fareleri ve veba gibi o bölgelerin egzotik hastalıklarını da taşıyordu.

1361'den 1528'e değin Venedik'te 22 salgın kaydedildi.

Veba bulaşan hastaların vücudunda şişme ve kanama oluyor, daha ölmeden bedenleri çürümeye başlıyordu.

Bir salgında kentin nüfusunun yarısı yok oluyordu.

Venedikliler buna çözüm olarak, Lazaretto Vecchio adını verdikleri küçük bir adada tarihteki ilk yalıtılmış hastaneyi kurdular.