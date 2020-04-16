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Koronavirüs nedeniyle kirasını ödeyemedi! Emlakçı tehdit etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 15:39 | Son Güncelleme

Antalya'da evlere gündelik temizliğe giderek kızına bakmaya çalışan kronik astım hastası Ayşe Biçici (33), koronavirüs salgını nedeniyle işe gidemediği için 1 aylık kirasını ödeyemedi. Evi kiralamasına aracı olan emlakçı, Biçici'yi 'Anahtarı almaya geleceğim' yazılı mesaj göndererek, evden atmakla tehdit etti.

Koronavirüs nedeniyle kirasını ödeyemedi! Emlakçı tehdit etti

Kızı Nisa Ayvaz (12) ile birlikte yaşayan kronik astım hastası Ayşe Biçici, yıllardır evlere temizliğe giderek geçimlerini sağlamaya çalıştı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle işe gidemeyen Biçici, evinin 900 lira olan nisan ayı kirasını ödeyemedi.

EMLAKÇIDAN 'ANAHTARINI ALAMAYA GELECEĞİM'

Evin kiralanmasında aracı olan emlakçı, sık sık kirayı ödemesi için aradığı kadına son olarak 'Anahtarı almaya geleceğim' yazan mesaj gönderdi.

'KIZIM 'ANNE SOKAĞA MI DÜŞECEĞİZ' DİYE SORUYOR'

Biçici, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Gündelik ev temizliklerine gidiyorum. 15 Mart'a kadar düzenli olarak çalışmaya devam ettim. Bir süre sonra yasaklar başlayıp, önlemler alınınca insanlar işleri iptal etmeye başladı. Aynı süreçte bacağı kırılan kızım ameliyat oldu. O nedenle de bir süre çalışamadım. Bu sürece kadar kiramı düzenli olarak ödüyordum. Bu ay kiramı ödeyemedim. Emlakçı beni sürekli arayarak 'ne zaman ödeyeceksin' diye aramaya başladı. Durumu kendisine izah etmeye çalıştım. Bu sorunun dünya genelinde yaşandığını söyledim. Buna rağmen her gün aramaya devam etti. Son olarak beni evden atlamakta tehdit etti. Bu durum beni ve çocuğumu psikolojik olarak etkiledi. Kızım, 'Anne sokağa mı düşeceğiz' diye soruyor. Geçimimi sağlayabilmek için çocuğumu hasta halde bırakıp işe gittiğim zamanlar oldu. Kronik astım hastasıyım buna rağmen çalışmaya çalıştım ama artık çaresiz kaldım."

Kaynak: DHA

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Antalya koronavirüs ev kirası

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