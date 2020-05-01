HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs nedeniyle maddi sıkıntı çeken trans seks işçilerine Vatikan yardım etti

Koronavirüs nedeniyle maddi sıkıntı çeken trans seks işçilerine Vatikan yardım etti

01.05.2020 14:15 | Son Güncelleme

İtalya'da başkent Roma'ya yaklaşık 40 km mesafedeki Torvaianica kasabasında genellikle yollarda çalışan trans seks işçileri, koronavirüs salgını nedeniyle para kazanamayınca kasabadaki kiliseden yardım istedi. Papaz kendisine başvuran seks işçilerinin sayısının artması üzerine Vatikan'a başvurdu ve Papalık bu kişilere ekonomik destekte bulundu.

Koronavirüs nedeniyle maddi sıkıntı çeken trans seks işçilerine Vatikan yardım etti

İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan trans seks işçilerine Vatikan'dan yardım geldi.

Başkent Roma'ya yaklaşık 40 km mesafedeki Torvaianica kasabasında genellikle yollarda çalışan trans seks işçileri, salgın nedeniyle para kazanamayınca kasabadaki kiliseden yardım istedi.

İtalyan basınındaki haberlere göre Torvaianica papazı Don Andrea Conocchia, kendisine başvuran seks işçilerinin sayısının artması üzerine Vatikan'a başvurdu. Don Andrea'nın yönlendirmesiyle 20 kadar trans seks işçisi Papa'ya hitaben bir mektup yazarak yaşadıkları zorlukları anlattı.

Haberlere göre "birkaç saat içinde" Papalık Sosyal Yardım Sorumlusu Kardinal Konrad Krajewski devreye girdi ve bu kişilere ekonomik destekte bulundu.

İtalyan basını, bu kişilerin çoğunun Latin Amerika ülkelerinden geldiğini, bir kısmının pasaportuna kendilerini çalıştıran kişilerce el koyulduğunu, bazılarının da yasa dışı statüde olduğunu ve bu nedenlerle devlet yardımlarına erişimde zorlandıklarını belirtti.

Corriere della Sera gazetesinin konuştuğu Arjantinli Anna, "Ben 20 yıldır yollarda çalışıyorum ama geçen Şubat'tan beri hiç müşteri yok. Zaten olsa da güvenlik için çalışmazdım" dedi.

Yine Arjantin'den gelen Marcela da, "Biz herkes tarafından unutulan insanlarız, başka bir iş yapma imkanımız da yok. Transsanız kimse size iş vermiyor" diye konuştu.

Marcela, salgın nedeniyle yaşadıkları gelir kaybı yüzünden kiralarını ödeyemediklerini, kendilerine muhtaç olan memleketlerindeki ailelerine para gönderemediklerini anlattı ve yardımları için Papa'ya teşekkür etti.

Haber İtalyan basınında "Papa'nın yardım sorumlusu, işsiz kalan translara yemek götürdü", "Papa'dan yoksul translara yardım" gibi başlıklarla yayımlandı.

"Bizim için sıradan bir iş"

İtalyan basınındaki haberlerle ilgili olarak Reuters ajansına konuşan Papalık Sosyal Yardım Sorumlusu Kardinal Krajewski ise "Bu haber neden bu kadar ilgi çekti anlamıyorum. Bu bizim için sıradan bir iş" dedi.

Don Andrea Conocchia da İtalyan basınına yaptığı açıklamalarda, bölgede çalışan seks işçilerinin büyük kısmının Latin Amerika ülkelerinden geldiklerini, ailelerinden uzakta ve büyük bir yalnızlık içinde yaşadıklarını söyledi.

Don Andrea, bu kişilerin çoğunluğunun inançlı olduğunu ve Papa'ya mektup yazarken gözyaşlarını tutamadıklarını anlattı.

Torvaianica'daki seks işçileri, Vatikan'dan yardımın ulaşmasının ardından Papa'ya teşekkürlerini bir ses kaydıyla iletti.

Papalık Sosyal Yardım Sorumlusu Kardinal Konrad Krajewski, geçen yıl da Roma'da göçmenlerin ve evsizlerin işgal ederek yaşadığı bir binanın elektriğinin kesilmesi üzerine, şalterlere takılan mührü kırarak binaya yeniden elektrik vermesiyle haber olmuştu. Bu jest İtalyan basını tarafından, Papa'nın o dönem iktidarda olan aşırı sağcı, göçmen karşıtı Lig lideri Matteo Salvini'ye "meydan okuması" olarak yorumlanmıştı. Kardinal Krajewski de "Papa'nın Robin Hood'u" olarak anılmaya başlamıştı.

Papa Francesco 2016'da yaptığı bir açıklamada da, "fiziksel olarak kız olan ama kendisini erkek hisseden ve bu yüzden çok acı çeken bir İspanyol adamdan" aldığı mektubu anlatmıştı. Papa, cinsiyet değiştiren ve evlenen bu adamı ve eşini Vatikan'da kabul ettiğini söylemiş, "İsa da böyle yapardı" demişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor Havalar ısınmaya başladı: Herkes bu soruyu soruyor
DSÖ Direktörü Ghebreyesus'tan Türkiye paylaşımıDSÖ Direktörü Ghebreyesus'tan Türkiye paylaşımı
Virüs onları ayıramadı! 6 dakika arayla, el ele tutuşarak öldülerVirüs onları ayıramadı! 6 dakika arayla, el ele tutuşarak öldüler

En Çok Okunan Haberler

2011'deki kanlı saldırının şüphelisi yakalandı

2011'deki kanlı saldırının şüphelisi yakalandı

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

İlginç itiraf: Adada komiklik olsun diye gaz çıkaran...

İlginç itiraf: Adada komiklik olsun diye gaz çıkaran...

Yürek yakan paylaşım! 'Altı mezar üstü...'

Yürek yakan paylaşım! 'Altı mezar üstü...'

Türkiye'de ilk kez görüldü! Koronavirüs uyarısı

Türkiye'de ilk kez görüldü! Koronavirüs uyarısı

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

Adalet Bakanlığı açıkladı! 15 Mayıs'a kadar ertelendi

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

DSÖ duyurdu: Salgın bitme noktasından çok uzak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

Salgının çıkış noktasından iyi haber!

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

'Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un öldü' iddiası

Diğer Haberler
Bolsonaro DSÖ'yü çocuklarda mastürbasyonu teşvik etmekle suçladı!

'DSÖ'yü çocuklarda mastürbasyonu teşvik etmekle suçladı!'

Edirne'de deprem mi oldu? (AFAD-Kandilli son depremler)

Bulgaristan'da deprem!

Libya'daki saldırıda ölü ve yaralılar var!

Libya'daki saldırıda ölü ve yaralılar var!

DSÖ Direktörü Ghebreyesus'tan Türkiye paylaşımı

DSÖ Direktörü Ghebreyesus'tan Türkiye paylaşımı

İyileşen hastaların kanları dark web'den satışa çıkarıldı!

İyileşen hastaların kanları dark web'den satışa çıkarıldı!

ABD Büyükelçisi'nden İncirlik açıklaması

ABD Büyükelçisi'nden İncirlik açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.