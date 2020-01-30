Koronavirüs nedeniyle ölen arkadaşıyla konuştu!

Çin'deki Wuhan Akciğer Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi (YBÜ) Direktörü Dr. Hu Ming, Koronavirüs'ten ölmekte olan arkadaşı tarafından telefonla aranınca gözyaşlarını tutamadı.

Reuters'ta yer alan habere göre; arkadaşını koronavirüsten kaybeden Dr. Ming, "Arkadaşım dün beni aradı ve ölüyor olduğunu, nefes almakta güçlük çektiğini söyledi" dedi.

"BUNU KABUL ETMEK ÇOK ZOR"

Dr. Hu Ming, "Eskiden çok rahat biriydim. Açıkçası, son yıllarda hiç duygudurum dalgalanmaları yaşamadım. Her gün yaşam ve ölüme bakarken hiç kimsenin ruh hali değişimleri olamaz. Eğer oluyorsa, karar veremezsiniz. Ama tanıdığınız ve birlikte çalıştığınız çok iyi bir arkadaşınız aniden öleceğini söylediğinde duygusal olarak bunu kabul etmek çok zor olur" diye konuştu.

Ming, bu kaybın büyük bir duygusal stres yaratmasına rağmen kavgadan çekilemeyeceklerini belirtti.

"DOSTUN DÜŞTÜĞÜ İÇİN BU SAVAŞA SON VEREMEZSİN"

Dr. Ming, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama dövüşmeye devam etmelisin. Dostun düştüğü için bu savaşa son veremezsin. Salgın hala bitmedi. Bir şey yapabiliyorken bırakacak mısın? Elbette yapamazsın. Eğer hepimiz vazgeçersek kime güvenebiliriz?"