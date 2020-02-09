Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı Sars salgınında ölenlerin sayısını geçti

Çin'e bağlı yarı özerk Hong Kong'da da yeni karantina uygulamaları getirildi. Çin'den bölgeye gelenlerin 14 gün boyunca dışarı çıkmamaları istendi. Karara uymayanlara para ve hapis cezası uygulanacağı açıklandı.

Hubei'deki sağlık yetkilileri, Cumartesi günü bölgede 81 kişinin daha öldüğünü ve ölü sayısının 780'e çıktığını söyledi. Toplam 801 kişi Çin'de, bir kişi Hong Kong'da ve bir kişi de Filipinlerde virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüsten etkilenenlerin sayısı da dünya genelinde 34 bin 800 oldu.

Sars (şiddetli akut solunum yolu sendromu) salgını onlarca ülkeye yayılmış, ölü sayısı da 774 olarak kaydedilmişti.

Salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubei vilayetinde ölenlerin sayısı 780'e, virüs nedeniyle ölenlerin toplam sayısı da ikisi ülke dışında, geri kalanının hepsi Çin'de olmak üzere 803'e çıktı.

https://www.youtube.com/watch?v=ZGt8-AuxBZU

Hong Kong'da koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 26 oldu.

Çin'den çıkıp 25 ülkeye yayılan salgında, Vuhan'da yaşayan 60 yaşındaki bir ABD vatandaşı da hayatını kaybetti. Bu vaka, Çinli olmayan ilk kayıp olarak kayda geçti.

Bu haberin ardından Japonya Dışişleri Bakanlığı'da bir açıklama yapıp 60lı yaşlarındaki bir Japon'un da Vuhan'da öldüğünü duyurdu ama bu kişinin kesin ölüm nedeninin teşhis edilemediği, Çinli yetkililerin ölüm nedenini 'virüs kaynaklı zatürre' olarak açıklandığı belirtildi.

Cumartesi günü Fransa'da Haute-Savoie bölgesinde beş koronavirüs vakası teşhis edildiğini duyurdu. Virüsün bulaştığı kişiler arasında 9 yaşında bir erkek çocuk da bulunuyor. Fransa'da koronavirüsün bulaştığı hasta sayısı 11'e çıkmış oldu.

Fransa Sağlık Bakanı Agnès Buzyn, yeni beş vakada da hastaların İngiltere vatandaşı olduğunu ve Singapur'da koronavirüs teşhisi konan İngiliz vatandaşıyla aynı dağ evinde kaldıklarını belirtti. Bu evde kalan altı kişinin de gözlem altında tutulduğu ifade edildi.