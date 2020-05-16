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Koronavirüs nedeniyle yoğun dezenfektan kullanımı Hollanda'da çocuklarda zehirlenme vakalarını arttırdı

16.05.2020 15:20 | Son Güncelleme

Hollanda Ulusal Zehir Bilgi Merkezi, koronavirüs salgını döneminde en fazla tüketilen ürünlerin başında gelen dezenfektanlar nedeniyle, çocuklar arasında zehirlenme vakalarının önemli ölçüde arttığını açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle yoğun dezenfektan kullanımı Hollanda'da çocuklarda zehirlenme vakalarını arttırdı

Hollanda Ulusal Zehir Bilgi Merkezi (NVIC), koronavirüs salgını döneminde en fazla tüketilen ürünlerin başında gelen dezenfektanlar nedeniyle, çocuklar arasında zehirlenme vakalarının önemli ölçüde arttığını açıkladı.

NVIC'ten yapılan açıklamaya göre, Mart ve Nisan ayında dezenfektanlara bağlı zehirlenme vakalarında, önceki yıllara göre keskin bir artış meydana geldi.

Koronaviürs salgını sırasında dezenfektanlara bağlı zehirlenme olayları, normal dönmelere göre yaklaşık 5 kat daha fazla gerçekleşti. Özellikle el temizliği için kullanılan jel ve alkol içerikli dezenfektanlara bağlı çok sayıda şikayet geldi.

Merkez, dezenfektanlara bağlı şikayetlerin, en fazla 0 - 4 yaş arası çocuklarda meydana geldiği bildirdi.

'Bulantı, kusmaya yol açabiliyor'

Çocukların bu ürünleri gözlerine sürmesi ve içmesi nedeniyle zaman zaman ciddi sağlık sorunları yaşandı.

NVIC, el dezenfektanlarının yüzde 80'e kadar etanol ya da izopropil alkol içerdiğine işaret ederek, bunları içen çocuklarda zehirlenmeye yol açtığı vurgulandı.

NVIC açıklamasına göre, alkol zehirlenmesi nedeniyle çocuklarda genellikle bulantı, kusma, konuşma ve haraket bozuklukları, baş ağrısı ve halsizlik gibi belirtiler ortaya çıktı.

Çocuklarda kan şekerinin düşmesine neden olan alkol zehirlenmesinin, daha ağır durumlarda çocuğun komaya girmesine, solunum sorunları yaşamasına, düzensiz kalp atışları (aritmi) ve kan asitlenmesine yol açtığı da belirtildi.

Aşırı vitamin kullanımı da sorun

Koronavirüs döneminde çok fazla multivitamin veya mineral kullanılmasından kaynaklanan şikayetlerin de, önceki dönemlere oranla daha fazla olduğu belirlendi.

Fazla miktarda vitamin ve mineral alımına bağlı şikayetlerin de, ağırlıklı olarak yine 0 - 4 yaş arası çocuklarda meydana geldi.

Nadiren ciddi belirtiler gösteren vitamin ve mineral zehirlenmelerinin, genellikle bulantı, kusma ve ishalle sınırlı olduğu bildirildi.

Koronavirüs

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