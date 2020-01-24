Koronavirüs nedir? Koronavirüs korunma yolları

Çin’in Wuhan kentinde solunum yolu enfeksiyonu ve pnömoniye (zatürre) neden olan viral salgın haberlerine ilişkin açıklama yapan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu şu açıklamalarda bulundu: “Koronavirüsler, basit soğuk algınlığından SARS ve MERS gibi ciddi hayati tehdit edici hastalığa kadar farklı klinik tablolara neden olabilen geniş bir virüs ailesidir. Sıklıkla hayvanlarda enfeksiyon yapar, daha nadir olarak hayvandan insana geçebilirler. Çin’in Wuhan kentinde solunum yolu enfeksiyonu ve pnömoniye (zatürre) neden olan viral salgında, daha önce insanda tanımlanmamış yeni tip koronavirüs saptanmıştır.’’

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU İLE BENZERLİK GÖSTERİYOR

Koronavirüs belirtilerinin üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzerlik gösterdiğinin altını çizen Kömürcüoğlu: “Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalığın solunumsal semptomlara, ateş, öksürük, nefes darlığı, solunum güçlüğüyle seyrettiği bildirilmiştir. Nasıl bulaştığı ve hangi hayvandan geçtiği tam olarak bilinmemektir. Koronavirüsün kuluçka süresi ve kesin bulaşma yolu henüz tanımlanmamıştır. Ancak solunum semptomları ile seyretmesi ve pnömoniye (zatürre) neden olması nedeniyle damlacık enfeksiyonu ile bulaşma olasılığını artırmaktadır’’ diye konuştu.