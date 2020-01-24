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Koronavirüs nedir? Koronavirüs korunma yolları

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.01.2020 17:08 | Son Güncelleme

Çin’in Wuhan kentinde yaşanan korona viral salgın haberlerine ilişkin açıklama yapan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzer belirtiler gösteren koronavirüsü ile ilgili bilgilendirme yaptı. Koronavirüs korunma yolları ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Kömürcüoğlu, hijyenin büyük önem taşıdığını söyledi. İşte koronavirüs ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Koronavirüs nedir? Koronavirüs korunma yolları

Çin’in Wuhan kentinde solunum yolu enfeksiyonu ve pnömoniye (zatürre) neden olan viral salgın haberlerine ilişkin açıklama yapan Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Enfeksiyon Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu şu açıklamalarda bulundu: “Koronavirüsler, basit soğuk algınlığından SARS ve MERS gibi ciddi hayati tehdit edici hastalığa kadar farklı klinik tablolara neden olabilen geniş bir virüs ailesidir. Sıklıkla hayvanlarda enfeksiyon yapar, daha nadir olarak hayvandan insana geçebilirler. Çin’in Wuhan kentinde solunum yolu enfeksiyonu ve pnömoniye (zatürre) neden olan viral salgında, daha önce insanda tanımlanmamış yeni tip koronavirüs saptanmıştır.’’

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU İLE BENZERLİK GÖSTERİYOR

Koronavirüs belirtilerinin üst solunum yolu enfeksiyonları ile benzerlik gösterdiğinin altını çizen Kömürcüoğlu: “Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalığın solunumsal semptomlara, ateş, öksürük, nefes darlığı, solunum güçlüğüyle seyrettiği bildirilmiştir. Nasıl bulaştığı ve hangi hayvandan geçtiği tam olarak bilinmemektir. Koronavirüsün kuluçka süresi ve kesin bulaşma yolu henüz tanımlanmamıştır. Ancak solunum semptomları ile seyretmesi ve pnömoniye (zatürre) neden olması nedeniyle damlacık enfeksiyonu ile bulaşma olasılığını artırmaktadır’’ diye konuştu.

KORONAVİRÜS KORUNMA YOLLARI

Koronavirüsten korunma yollarını anlayan Kömürcüoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Koronavirüsünden korunma yöntemlerinde nezle ve gribal hastalıklarda önerdiğimiz genel hijyene dikkat edilmesi çok büyük önem taşıyor. Sık sık ellerin yıkanması, hapşırık/ öksürük sırasında ağız ve burunun kapatılması, maske ve tek kullanımlık mendillerin tercih edilmesi, hasta kişilerle temasın önlenmesi, kalabalık alanlarda havalandırmaya dikkat edilmesi ile bulaşma riski azaltılabilir. Gıdaların iyi pişilerek tüketilmesi de bir diğer önlem olarak sayılabilir.’’

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