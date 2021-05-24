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Koronavirüs nefes testi hastalığı 1 dakikada tespit ediyor!

24.05.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüsü 1 dakika içinde tespit edebilen nefes testinin kullanımı Singapur'da onaylandı. Dünyada ilk olarak geliştirilen koronavirüs nefes testinin yüzde 93 duyarlılığa sahip olduğu öğrenildi.

Koronavirüs nefes testi hastalığı 1 dakikada tespit ediyor!

Singapur Ulusal Üniversitesinden yapılan açıklamada, Breathonix adlı şirketinin geliştirdiği nefes testinin, ada ülkesinde onay alan ilk nefes analiz sistemi olduğu belirtildi.

180 HASTA ÜZERİNDE TEST EDİLDİ

Nefes testinin şu ana kadar biri Dubai, ikisi Singapur'da olmak üzere üç kez denendiği kaydedilen açıklamada testin, 180 hastanın katıldığı deneyde yüzde 93 duyarlılığa sahip olduğu ifade edildi.

SEYAHAT EDENLERE UYGULANACAK

Testin kara yollarındaki bazı kontrol noktalarında seyahat edenlere uygulanacağı vurgulanan açıklamada, nefes testi sonucu pozitif çıkanlara sürüntü testi yapılacağı aktarıldı.

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte 36 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 61 bin 860 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 32 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 61 bin 294 kişi iyileşti.

AA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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