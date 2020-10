Koronavirüs Netflix'i nasıl değiştirdi?

Koronavirüs salgınıyla birlikte ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları Nisan-Temmuz döneminde dijital yayın platformlarına talebi arttırdı. Peki bu artışın sonrası yılın üçüncü çeyreğinde, bu platformların başını çeken Netflix ne durumda?

Büyüme oranı yavaşl**adı**

En son verilere göre Netflix, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yalnızca 2,2 milyon yeni abone kazanabildi.

Şirket, yavaşlamanın muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulunmuş olsa da, 2,5 milyon yeni abone tahminin de altına düşerek hisselerinde yüzde 5 oranında değer kaybı yaşadı.

PP Foresight analisti Paolo Pescatore, "Pandemide internet üzerinden yayın partisi sona erdi" dedi.

Ancak Netflix buna rağmen, yatırımcılara 2020'de rekor sayıdaki 34 milyon yeni abone veya toplamda 200 milyondan fazla abone hedefleri için yoluna devam ettiklerini söyledi.

Charlize Theron'un aksiyon filmi The Old Guard fark yarattı

Netflix, orijinali içeriği olan ve başrolünde Charlize Theron'un olduğu The Old Guard'ı, dört hafta içinde 78 milyon hanede izlediğini açıkladı. The Old Guard, Netflix'in üçüncü çeyrekteki en popüler işi oldu.