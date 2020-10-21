Koronavirüs Netflix'i nasıl değiştirdi?

Koronavirüs salgınıyla birlikte ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamaları Nisan-Temmuz döneminde dijital yayın platformlarına talebi arttırdı. Peki bu artışın sonrası yılın üçüncü çeyreğinde, bu platformların başını çeken Netflix ne durumda? Büyüme oranı yavaşl**adı** En son verilere göre Netflix, 2020'nin üçüncü çeyreğinde yalnızca 2,2 milyon yeni abone kazanabildi. Şirket, yavaşlamanın muhtemel olduğu konusunda uyarıda bulunmuş olsa da, 2,5 milyon yeni abone tahminin de altına düşerek hisselerinde yüzde 5 oranında değer kaybı yaşadı. PP Foresight analisti Paolo Pescatore, "Pandemide internet üzerinden yayın partisi sona erdi" dedi. Ancak Netflix buna rağmen, yatırımcılara 2020'de rekor sayıdaki 34 milyon yeni abone veya toplamda 200 milyondan fazla abone hedefleri için yoluna devam ettiklerini söyledi. Charlize Theron'un aksiyon filmi The Old Guard fark yarattı Netflix, orijinali içeriği olan ve başrolünde Charlize Theron'un olduğu The Old Guard'ı, dört hafta içinde 78 milyon hanede izlediğini açıkladı. The Old Guard, Netflix'in üçüncü çeyrekteki en popüler işi oldu.

Diğr Netflix yapımlarından Enola Holmes 76 milyon; Project Power 75 milyon; The Kissing Booth 2 ise 66 milyon hanede izlendi. Elbette ki açıklanan bu sayılara bir miktar şüpheyle yaklaşmak olası. Çünkü Netflix, iki dakikadan daha uzun süre izlenen yapımları izlenmiş kabul ediyor. Ve paylaştığı izleyici sayıları kendi orijinal prodüksiyonlarına odaklanıyor. ABD dışındaki pazarlar Netflix için kritik öneme sahip Netflix'in ABD dışındaki abone sayısı, ABD içindekini çoktan geçmişti. Dolayısıyla yurtdışı büyüme oranları şirket için hâlâ kritik olmaya devam ediyor. En son çeyrekte, en güçlü abone artışı, bir milyondan fazla yeni aboneye, yani artışın neredeyse yarısına tekabül eden Asya Pasifik bölgesinde gerçekleşti. Ancak firma kullanıcı başına en yüksek geliri hala ABD'de elde ediyor. Bu nedenle de özellikle Amazon Prime, Disney ve HBO gibi rakipler arasındaki rekabet kızıştıkça, kendi iç pazarını elde tutması çok önemli. Netflix bu konuda, "geçen yıla kıyasla elde tutma oranı sağlıklı olmaya devam ediyor ve üye hane halkı başına katılım sağlam bir şekilde arttı" şeklindeki yorumuyla yatırımcılara güven vermeye çalıştı.