Koronavirüs: New York, salgın travmasını atlatabilecek mi?

Salgının ABD'yi vurduğu, New York eyaletinin krizin merkezi olduğu Mart ayının ortasından beri; içine düşülen maddi manevi karanlığı, ne kadar süreceği belirsiz ama nasıl bir hasar bırakacağı az çok tahmin edilen bu dönemi, ülkede Mayıs itibarıyla 33,5 milyon insanın işsiz kalmasını ve salgının yaklaşık 77 bin kişiyi öldürmesini hangi gösteri uçağı unutturacak? Bu travmayı bir başka travmayla atlatmak mümkün mü?

Bilmem. Kimse de bilmiyor zaten. Mahalle forumlarında, sosyal medyada tartışılan asıl soru, bu alçak uçuşların 2001'deki 11 Eylül saldırılarında sevdiklerini kaybeden insanların 19 yıllık travmalarını da tetikleyeceği yönünde.

Bunun kime ne faydası var?

Bir gün 12 adet Thunderbird gökyüzünü Amerikan bayrağının renklerine boyuyor, başka bir gün Jet Blue uçakları "Nonstop Gratitude" (Sürekli minnettarlık) adını verdiği uçuşlar yapıyor. JFK'den kalkan uçaklar, şehrin üzerinde.

Şehrin tepesinden hava şartları elverdiği sürece birkaç haftadır doktorlara, hemşirelere, polislere, itfaiyecilere moral olsun diye gösteri uçakları uçuyor.

Karantinada dokuzuncu hafta bitiyor. Telefonlara düşen uyarılardan biri "Evden mümkün olmadıkça çıkmayın", bir diğeri "Saat 19'da Manhattan, Brooklyn, Queens ve Bronx'un üzerinden sağlık ve acil durum çalışanlarına minnet uçuşları gerçekleştirilecektir."

Bundan sonra zaten kimse bir daha bir dive-in bara nasıl gideceğini bilmiyor, kimbilir belki hepsi teker teker kapanacak, belki de hiçbirine bundan sonra rezervasyonsuz gidilmeyecek, parklarda kalabalık pikniklerin ne zaman yapılacağı, şehirdeki havuzların bir daha açılıp açılmayacağı belli değil.

Times Meydanı'nda 44. Caddedeki Jimmy's Corner adlı barın kapısından içeri dalınca Muhammed Ali ve Raging Bull'dan sahnelerin fotoğraflarını kasanın yanına koyan, Muhammed Ali'nin boks antrenmanlarını yaptığı spor salonunun da sahibi Jimmy Glenn'in de hayatını salgın yüzünden kaybettiği duyuruluyor.

"Her şey için teşekkürler New York."

Şehrin bir daha aynı şehir olmayacağı, salgın bittiğinde karşı karşıya kalınacak tablonun hatları ortaya çıktıkça New Yorklular başka yollarla moral bulmaya çalışıyor. Yüzlerce işyeri bir daha açılmayacağını duyururken camekanlarına ufacık bir duyuru asıp kepenklerini indiriyor:

Bir daha New Yorklular Central Park'ta yan yana bir konseri ne zaman seyredecek? Bu günleri yaşamanın en az 1,5 senesinin olduğu, şehrin Aralık ayından önce normale dönmeyeceği biliniyor.

Birbirine ulaşamayan, birbirini tanımayan, birbirine sesini duyuramayanların haberleşme yöntemi ise sokaklara, elektrik direklerine, evlerin camlarına asılan, dükkanların camlarına yapıştırılan notlar.

Notların ortak hissi, günlerin köpüğü gibi bir kenarda duruyor. Bir arabanın camında, "Sizin için çalışmaya gidiyorum. Lütfen evde kalın" yazıyor.

Bunu yazan, bir hastanenin acil servisinde görevli sağlık çalışanı. Bir başkası evinin önüne astığı çarşafa keçeli kalemlerle, göremediği bir arkadaşı için "Doğum günün kutlu olsun" yazmış.

Birisi maske takmayanları "Sizi liberal ahmaklar, sizin yüzünüzden öleceğiz" diye uyarırken, bir başka elektrik direğinde "Bugün sokakta 'Aptal' diye bağırdığım kadın, senden özür diliyorum. Eve döndükten sonra dünyanın şu anda benim gibi negatif tavrıma ihtiyacının olmadığını düşündüm. Beni affet!" yazıyor.