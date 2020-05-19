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Neden New York'taki vakaların büyük bölümünü evde kalanlar oluşturuyor?

19.05.2020 17:05 | Son Güncelleme

New York, ABD'de en fazla vakanın görüldüğü eyaletlerin başında geliyor. Vali Andrew Cuomo, son dönemde hastaneye yatırılan yeni koronavirüs vakalarının yüzde 66'sını sokağa çıkma kısıtlamalarına uyarak evde kalan kişilerin oluşturduğunu açıkladı. Uzmanlara göre bunun arkasında hangi nedenler yatıyor?

Neden New York'taki vakaların büyük bölümünü evde kalanlar oluşturuyor?

New York, ABD'de en fazla vakanın görüldüğü eyaletlerin başında geliyor. New York Valisi Andrew Cuomo, son dönemde hastaneye yatırılan yeni koronavirüs vakalarının yüzde 66'sını sokağa çıkma kısıtlamalarına uyarak evde kalan kişilerin oluşturduğunu açıkladı.

Andrew Cuomo, bu bulgunun kendisini "şoke ettiğini" aktardı.

Cuomo düzenlediği basın toplantısında, "Kilit sektörlerde çalışanlarda görülen bulaş oranı, genel nüfusa kıyasla çok daha düşük ve yeni vakaların büyük bir bölümünü işe gitmeyen ve evde kalan insanlar oluşturuyor" dedi.

New York eyaletine ait 113 hastanede 1200 hasta üzerinde yapılan araştırmaya göre, yeni vaka olarak hastaneye başvuranların yüzde 66'sının son haftaları evde geçirdiğini ortaya koydu.

Bu kişilerin çoğunluğunu 51 yaş üstü, Latin kökenliler ve siyahiler oluşturuyor. Araştırma kapsamındaki hastaların yüzde 96'sının da kronik bir rahatsızlığı bulunuyor.

UZAYAN KISITLAMALAR BIKKINLIK MI YARATIYOR?

Kamu sağlığı uzmanları, ilk etapta sonuçlar şaşırtıcı olsa ve yapılan araştırmayla ilgili daha fazla verinin verilmesi gerektiğini vurgulasa da bu durumun birkaç olasılıktan kaynaklanmış olabileceğine dikkat çekiyor.

Bu olasılıkların başında haftalardır sokağa çıkma kısıtlamaların uygulanmasıyla birlikte insanların da zaman ilerledikçe tedbiri giderek elden bırakmaya başlamış olması geliyor.

Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Joseph Vinetz, New York eyaletindeki kısıtlamaların 10'uncu haftasına girdiğine dikkat çekerek, insanların artık yorulmaya başlamış olabileceklerini söyledi.

CNBC'ye konuşan Vinetz, "Bizim yorulmuş ve bıkmış olmamızın virüsün umrunda olduğunu sanmıyorum. Virüslerin hisleri olmaz ve bu nedenle kendi işlerine bakarlar" dedi.

New York'ta şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı 360 bini, can kaybı da 28 bini geçti.

ABD'de en fazla vakanın görüldüğü New York eyaleti aynı zamanda en sıkı kısıtlamaların uygulandığı eyaletler arasında yer alıyor.

new york vaka

İNSANLAR HANGİ TEDBİRLERİ ALMAYA DEVAM ETMELİ?

Kamu sağlığı uzmanları, yeni vakaların büyük bölümünün evde kalan kişiler olmasının bir diğer nedeninin de insanların yaşadıkları ortamlarla bağlantılı olabileceğini ifade ediyor.

Columbia Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Ashwin Vasan, yeni vaka olarak tespit edilen kişilerin kendileri evden çıkmasa bile, kilit sektörlerden birinde çalışan ve evden çıkmak zorunda kalan kişilerle birlikte yaşayıp yaşamadıklarına da bakılması gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili olarak Forbes'a değerlendirmelerde bulunan Vasan, "Ayrıca, çok sayıda kişinin yaşadığı büyük apartmanlardaki bulaş oranına da bakılması gerekiyor. Kalabalık apartmanlarda bulaşma riski çok daha yüksek" dedi.

Kamu sağlığı uzmanları, insanların tedbir almaya devam etmeleri gerektiğini vurguluyor.

Uzmanlar, özellikle New York gibi nüfusu yoğun yerlerde sosyal mesafe kurallarının her zaman uygulanmasının zor olduğunu vurgulayarak, insanların dışarı çıkarken daha seçici davranmaları gerektiğini ve el yıkamak, maske takmak gibi kişisel tedbirleri uygulamaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Uzmanların riski düşürmek için önerdiği diğer tedbirler arasında, eve gelen siparişlerin bir süre kapıda bekletilerek, mümkünse dezenfekte edildikten sonra içeri alınmaları, açık havalarda bile sosyal mesafeye uygun hareket edilmesi, sokağa çıkarken maske takılması ve takılan maskenin kumaş olması halinde sık sık yıkanması kalabalık asansörlere binilmemesi ve ellerin sık sık yıkanması olarak sıralanıyor.


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