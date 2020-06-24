Koronavirüs: Nijerya'da salgın döneminde 3 ay fabrikaya kapatılıp çalışmaya zorlanan işçileri polis kurtardı

İşçilerden bazıları içerde kapalı tutuldukları süre içinde uzun saatler çalışmaya zorlandıklarını ve çok az yiyecek verildiğini anlattı.

Haruna, fabrika binasında 126 kişinin bulunduğunu açıkladı ama BBC'ye konuşan işçiler toplam 300 çalışan olduğunu söyledi.

Polis sözcüsü Abdullahi Haruna BBC'ye, fabrikanın şu anda kapatılmış olduğunu ve sahiplerinin de işçileri iradeleri dışında binada tutma suçlamasıyla soruşturulduğunu söyledi.

Hint asıllı bir işverene ait fabrikanın beş yöneticisi gözaltında.

İşçilere çalışmayı sürdürmeleri için aylık 72 dolar tutarındaki ücretlerine 13 dolar zam vadedildi ve kabul etmeyenler işten atılmakla tehdit edildi.

Nijerya'da polis bir pirinç işleme fabrikasına yaptığı baskınla, koronavirüs salgını döneminde üç ay binaya kilitlenerek çalışmaya zorlanan 100'den fazla işçiyi kurtardı.

Küresel İnsan Hakları Ağı'ndan Karibu Yahaya Kabara BBC'ye, "Gördüğüm şey iç parçalayıcıydı. Şirketin bu insanları tuttuğu koşullarda hayvanlar yaşayamazdı" dedi.

Çalışanlardan birinin, bir insan hakları örgütün araması üzerine durumdan haberdar olan polis fabrikaya baskın yaparak işçileri kurtardı.

Kalmaya karar veren işçiler ise fabrikadan çıkmalarına izin verilmeyeceğini o zaman anladıklarını söylüyorlar.

Fakat Mart ayında hükümetin işyerlerinin kapatılması talimatına rağmen çalışmayı sürdürmeye karar veren şirket, bu kez işçilerden, küçük bir ücret zammı karşılığında çalışmaya devam etmelerini istemiş. Çalışmak istemeyenlerin işine son verileceği söylenmiş.

İşçiler, şirketin önce Şubat ayında, sokağa çıkma önlemlerine hazırlık yapmak amacıyla çalışma saatlerini iki katına çıkardığını anlatıyor.

İşçilerin haklarını almaları için hukuki süreci izleyeceklerini söyleyen Kabara, "Yeterli yiyecek verilmiyor, hasta olanlara ilaç sağlanmıyordu" diye konuştu.

Nijerya hükümeti Mart ayı sonlarında koronavirüsün yayılmasını önleme tedbirleri çerçevesinde işyerlerinin kapatılmasını istemişti.

Ülkede ovid-19 vakalarının sayısı 20 bine ulaştı.

Güneydeki Lagos kenti salgının en hızlı yayıldığı yer fakat Nijerya'nin ikinci en büyük kenti ve Kano eyaletinin merkezi olan Kano da kuzeyde en çok vaka görülen şehir.

Nijerya'nın diğer yerlerinde alınan önlemler gevşetildi ancak Kano'da halka sadece Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri sınırlı saatler içinde yiyecek alışverişine çıkma izni veriliyor.

