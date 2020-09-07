Koronavirüs: Okulların kapanmasının çocuk evliliklerinin artmasında rolü var mı?

Birleşmiş Milletler (BM)**, koronavirüs salgını nedeniyle okulların kapatılmasının, önümüzdeki on yıl içinde dünyanın dört bir yanında çocuk evliliklerine 13 milyon kız çocuğunun daha eklenmesine yol açabileceği uyarısında bulunmuştu. Guardian gazetesindeki bir habere göre dünyanın yoksul kırsal bölgelerinde çalışma yapan yardım kuruluşlarından bu kaygıları doğrulayan veriler gelmeye başladı.**

Samita (gerçek adı değil) 17 yaşında ve Nepal'in Lamjung bölgesinde yaşıyor. Koronavirüs salgını öncesinde bile her gün okula gidemiyordu. Kırsal bir bölgede yaşayan yoksul ailesi, onun evde de işlere katkıda bulunmasını bekliyordu.

Ama Samita yılmadı. Yılın başında uluslararası bir kalkınma vakfı olan VSO tarafından finanse edilen Sisters for Sisters (Kız kardeşler Kız kardeşler İçin) projesi ona öğrenimini sürdürmesi için kendisinden yaşça büyük bir başka kızın desteğini sağladı.

Mayıs ayında, okullar hâlâ salgın nedeniyle kapalı iken ve Nepalli işçilerin dörtte biri salgın yüzünden işlerini kaybetmişken, Samita'nın annesi kızının evlenmesi gerektiğine karar verdi. Samita salgın yasaklarının ilk aylarında evlenmeye zorlanan üç kız çocuğundan biri oldu.