Koronavirüs olan Nihat Hatipoğlu yoğun bakımda mı? Osman Hatipoğlu'ndan son dakika açıklaması

Nihat Hatipoğlu'nun resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz” açıklamasına yer yerilmişti.

Nihat Hatipoğlu'nun bu paylaşımından sonra koronavirüs iddiaları ortaya atılmış ünlü ilahiyatçı ise daha sonra açıklama yaparak bu iddiaları doğrulamıştı.

Nihat Hatipoğlu'nun oğlu Osman Hatipoğlu babasının son durumuyla ilgili son dakikası açıklaması yaptı. 'Nihat Hoca yoğun bakımda mı' sorusuna cevap veren Osman Hatipoğlu şunları söyledi:

NİHAT HATİPOĞLU YOĞUN BAKIMDA MI?

"Hocamızın durumu Allah’ın izniyle iyi. Birkaç gün önceye göre çok iyi. Yavaş yavaş eski haline dönmeye başladı. Evin içinde gezmeye başladı. Sizlerin duaları sayesinde… Gün içerisinde bir şeyler de paylaşacağız hocamızın kendini görüp duyacaksınız. Bu aralar bir haber dolaşıyor sosyal medyada ‘Nihat Hatipoğlu yoğun bakıma kaldırıldı’ diye kesinlikle böyle bir şeye itibar etmeyin. Hocamız evde Allah’a şükür sağlık durumu da çok iyi. Yoğun bakımda değil, hastanede kesinlikle değil. Böyle yalan haberler çok fazla yayılmaya başladı artık.

Hocamızın sağlık durumunu çok çok kötü gösterdiler. Bunlar kesinlikle gerçek değil. Herkesten dua bekliyoruz, hocamızın sizlere çok selamı var."