Koronavirüs olduğunu gizledi, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı

Gebze’de, iddiaya göre A.D. ile dini nikahlı hamile eşi N.Ü. özel bir hastaneye gitti. Yapılan koronavirüs testinde A.D.’nin sonucu negatif, N.Ü.’nün ise pozitif çıktı. N.Ü. tedavisine başka hastanede devam edeceğini belirterek hastaneden ayrıldı.

N.Ü., dün doğum sancılarının başlaması üzerine Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doğuma alınan N.Ü., sağlık görevlilerinden koronavirüs hastası olduğunu gizledi. Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren N.Ü., koronavirüs hastası olduğunun belirlenmesi üzerine tedaviye alındı. (DHA)

