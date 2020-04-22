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  4. Koronavirüs olduğunu gizledi, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı

Koronavirüs olduğunu gizledi, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 22:44 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, doğum sancısının başlaması üzerine hastaneye kaldırılan ve koronavirüs hastası olduğunu gizleyen N.Ü. (22), doğuma alındı. Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren N.Ü., koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı.

Koronavirüs olduğunu gizledi, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı

Gebze’de, iddiaya göre A.D. ile dini nikahlı hamile eşi N.Ü. özel bir hastaneye gitti. Yapılan koronavirüs testinde A.D.’nin sonucu negatif, N.Ü.’nün ise pozitif çıktı. N.Ü. tedavisine başka hastanede devam edeceğini belirterek hastaneden ayrıldı.

N.Ü., dün doğum sancılarının başlaması üzerine Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Doğuma alınan N.Ü., sağlık görevlilerinden koronavirüs hastası olduğunu gizledi. Sağlıklı bir bebek dünyaya getiren N.Ü., koronavirüs hastası olduğunun belirlenmesi üzerine tedaviye alındı. (DHA)

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Kocaeli koronavirüs

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