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Koronavirüs olduğunu öğrenen yeni gelin, iki düğüne daha gitti!

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2020 23:27 | Son Güncelleme

Hatay’da balayı için gittiği ilçede koronavirüse yakalandığı anlaşılan yeni gelin hastalığa rağmen üst üste iki düğüne gitti. Durumun anlaşılması üzerine Covid-19 tedbirleri kapsamında köy karantinaya alındı.

Koronavirüs olduğunu öğrenen yeni gelin, iki düğüne daha gitti!

Olay, Altınözü ilçesine bağlı Kozkalesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimlerine ulaşılamayan ve yeni evlenen genç çift balayı için Hatay’ın Arsuz ilçesine gitti.

KENDİLERİNİ KARANTİNAYA ALMADILAR

İddiaya göre, genç kadının Arsuz’daki şikayeti üzerine gittikleri hastanede COVID-19 virüsüne yakalandığı anlaşıldı. Doktorların uyarısına rağmen kendilerini karantinaya almayan genç çift, Altınözü ilçesine geri döndü.

İKİ DÜĞÜNE KATILDILAR

Genç çiftin Kozkalesi köyünde yapılan iki düğüne de katıldıkları tespit edilince Altınözü İlçe Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışlarını kapattı. Köyün karantina süresinin yapılacak olan sağlık incelemesinin ardından belirleneceği öğrenildi. (İHA)

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