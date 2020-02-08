Koronavirüs: Ölü sayısı 722'ye çıktı, ilk kez Çinli olmayan bir kişi de hayatını kaybedenler arasında

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Çin'de başlayan ve 25 ülkeye yayılan koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 722'ye ulaştı. Bu kişiler arasında yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan kentindeki 60 yaşındaki bir Amerikalı'nın olduğu ve böylece Çinli olmayan ilk kaybın yaşandığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Vuhan'da vahşi hayvanların da satıldığı bir balık pazarından yayıldığı tahmin edilen virüsün şimdiye kadar neredeyse 35 bin kişiye bulaştığını belirtiyor.

Pekin'deki ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, 60 yaşındaki bir Amerikan vatandaşının Vuhan'daki Jinyintan Hastanesi'nde öldüğü kaydedildi, detay verilmedi.

Böylece, ilk kez Çinli olmayan bir kişi hayatını kaybetmiş oldu. Bu duyurunun ardından Japonya Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi ve 60'larındaki bir Japon'un Vuhan'da öldüğü duyuruldu.

Ancak açıklamada bu kişinin kesin ölüm nedeninin teşhis edilemediği, Çinli yetkililerin ölüm nedenini "virüs kaynaklı zatüre" olarak açıkladıkları kaydedildi. Yeni tip koronavirüsün bulaştığı hastalar da zatüre belirtileri gösteriyor.