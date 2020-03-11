Koronavirüs önlem listesi! Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz tek tek sıraladı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı hızla artıyor.

BAKAN KOCA DUYURDu! TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında kameraların karşısına geçerek, Türkiye'de de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalrının ardından vatnadaşlar, virüse karşı nasıl önlem alınması gerektiğini merak ediyor.

Doktorlar ve uzmanlar birçok öneri yayımlarken, panik yaratılacak bir durumun söz konusu olmadığınn altı çizildi.

MEHMET ÖZ, KORONAVİRÜS ÖNLEM LİSTESİ YAYIMLADI

Son olarak dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, koronavirüse karşı yeni adıyla Kovid-19'a karşı kendinizi ve ailenizi korumak için alabileceğiniz önlemlerin bir listesini yaptı.

İşte Öz'ün yayımladığı koronavirüs önlem listesi: