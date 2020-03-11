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  4. Koronavirüs önlem listesi! Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz tek tek sıraladı

Koronavirüs önlem listesi! Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz tek tek sıraladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.03.2020 08:24 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgının Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar, virüse karşı nasıl önlem alınması gerektiğini merak ediyor. Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, koronavirüse karşı yeni adıyla Kovid-19'a karşı kendinizi ve ailenizi korumak için alabileceğiniz önlemlerin bir listesini yaptı. Doktor Öz, hijyen detaylarına, evinizde tedarik edilmesi gereken malzemelerden, bağışıklık güçlendirici gıdalara kadar bilmeniz gerekenlerin hepsini listeledi.

Koronavirüs önlem listesi! Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz tek tek sıraladı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı hızla artıyor.

BAKAN KOCA DUYURDu! TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI

Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında kameraların karşısına geçerek, Türkiye'de de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalrının ardından vatnadaşlar, virüse karşı nasıl önlem alınması gerektiğini merak ediyor.

Doktorlar ve uzmanlar birçok öneri yayımlarken, panik yaratılacak bir durumun söz konusu olmadığınn altı çizildi.

MEHMET ÖZ, KORONAVİRÜS ÖNLEM LİSTESİ YAYIMLADI

Son olarak dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, koronavirüse karşı yeni adıyla Kovid-19'a karşı kendinizi ve ailenizi korumak için alabileceğiniz önlemlerin bir listesini yaptı.

İşte Öz'ün yayımladığı koronavirüs önlem listesi:

  • 7 saat düzenli uyku

  • Düzenli egzersiz ( Gün aşırı, en az yarım saat)

  • Soluduğunuz havayı nemlendirin

  • Meditasyon

  • El sıkışmayın

  • Yüzünüze dokunmayın

  • El yıkama süresini uzasın (En az 3 kat)

  • Raf ömrü uzun olan yiyecekleri tercih edin, evde bulundurun

  • İlaç ve dezenfekte malzemeleri edinin

  • Beslenmenize mutlaka sebze ve meyve ekleyin

  • D3 vitamini alın

  • Grip aşısı olun

  • Çinko (Günlük 80 mg)

  • C vitamini (Günde iki kez, 250 mg)

  • Beta-Glukan (Günde 250 mg)

  • Kara mürver (5 gün boyunca, günde 4 kez)
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