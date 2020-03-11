Koronavirüs önlem listesi! Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz tek tek sıraladı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı hızla artıyor.
BAKAN KOCA DUYURDu! TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS VAKASI
Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında kameraların karşısına geçerek, Türkiye'de de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü duyurdu.
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalrının ardından vatnadaşlar, virüse karşı nasıl önlem alınması gerektiğini merak ediyor.
Doktorlar ve uzmanlar birçok öneri yayımlarken, panik yaratılacak bir durumun söz konusu olmadığınn altı çizildi.
MEHMET ÖZ, KORONAVİRÜS ÖNLEM LİSTESİ YAYIMLADI
Son olarak dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, koronavirüse karşı yeni adıyla Kovid-19'a karşı kendinizi ve ailenizi korumak için alabileceğiniz önlemlerin bir listesini yaptı.
7 saat düzenli uyku
Düzenli egzersiz ( Gün aşırı, en az yarım saat)
Soluduğunuz havayı nemlendirin
Meditasyon
El sıkışmayın
Yüzünüze dokunmayın
El yıkama süresini uzasın (En az 3 kat)
Raf ömrü uzun olan yiyecekleri tercih edin, evde bulundurun
İlaç ve dezenfekte malzemeleri edinin
Beslenmenize mutlaka sebze ve meyve ekleyin
D3 vitamini alın
Grip aşısı olun
Çinko (Günlük 80 mg)
C vitamini (Günde iki kez, 250 mg)
Beta-Glukan (Günde 250 mg)
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