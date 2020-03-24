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Koronavirüs önlemleri Adalar'ı ıssız adaya çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2020 09:41 | Son Güncelleme

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesi Adalar’ı da etkiledi. Alınan önlemler kapsamında ıssız adaya dönüşen Kınalıada, muhabirler tarafından görüntülendi. Sokakların boş kaldığı Kınalıada'da sessizlik hakim.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs tehlikesi Adalar’ı da etkiledi. Yerli ve yabancı turistlerin sıkça ziyaret ettiği Adalar, korona virüs nedeniyle ıssız kaldı. Kınalıada, sokaklarının boş kalmasıyla adeta ıssız adaya döndü.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan korona virüs Türkiye’de de etkisi göstermeye devam ediyor. Vatandaşlar mecbur olmadıkça sokağa çıkmayıp kendilerini eve kapatarak virüse karşı önlem alıyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözde adreslerinden Adalar’da da sokaklar boş kaldı. Kınalıada sokakları adeta filmlere konu olan ‘ıssız ada’ sokaklarını andırdı. Ne turistlerin ne de Adalıların çıkmadığı sokakların oldukça sessiz ve ıssız olduğu görüldü. Ayrıca sokakta sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı beklediği görüldü. (İHA)

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Adalar istanbul koronavirüs

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