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Koronavirüs önlemleri: Kraliçe İkinci Elizabeth Noel'i ailesinden ayrı geçiriyor

25.12.2020 13:04 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs önlemleri: Kraliçe İkinci Elizabeth Noel'i ailesinden ayrı geçiriyor

94 yaşındaki İngiltere kraliçesi İkinci Elizabeth bu yıl sıkı koronavirüs önlemleri nedeniyle Noel'i ailesinden uzak Windson Kalesi'nde geçirecek.

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth Noel gününü de kapsayan haftayı bu yıl gelenek olduğu üzere ailesiyle birlikte değil, eşi Prens Philip ile başbaşa geçirecek ve kalabalığa karışmamak için kilisedeki Noel ayinine de gitmeyecekatılmayacak.

Her yıl halka seslendiği Noel konuşmasında Kraliçe'nin bu yıl koronavirüs salgınının yol açtığı güçlüklere ağırlık vermesi bekleniyor.

Kraliyet ailesi Noel haftasında normal olarak Sandringham'daki konutlarında biraraya geliyordu, fakat bu yıl Noel dönemi için ülke çapında ilan edilen koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle birbirlerini ziyaret etmeyecek ve görüşmeyecekler.

94 yaşındaki Kraliçe ve 99 yaşındaki eşi Prens Philip, Noel'i bu yıl 1980'lerden bu yana ilk kez bütün ailenin biraraya geldiği Sandringham'da değil Windsor Kalesi'nde başbaşa geçirecek, kalede çok az sayıda personel olacak.

Kraliçe, aile üyeleri ile sarayda verilen sosyal mesafeli bazı davetlerde biraraya geldi

Covid kraliyet ailesine de değdi

Kraliyet ailesinin diğer üyeleri de bu tatil haftasını evlerinde geçiriyor.

72 yaşındaki veliaht Galler Prensi Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla Gloucestershire'da ve Prens'in tahtın iki numaralı varisi büyük oğlu Cambridge Dükü William ile eşi Kate da Norfolk'daki evlerinde olacaklar.

Kraliçe Mart ayından bu yana 7 aydır kraliyet binaları dışında bir tören ya da etkinliğe katılmadan çok sınırlı bir sosyal çevrede yaşamını sürdürüyor.

Buna karşılık Kraliçe geçtiğimiz aylarda bir dizi sosyal mesafeli etkinliğe katıldı.

Bu dönem içinde oğlu Galler Prensi Charles koronavirüse yakalandı ancak hastalığı hafif geçirdi.

Saray kaynakları Cambridge Dükü William'ın da Nisan ayında koronavirüs pozitif çıktığını söylüyorlar ama bu konuda resmi bir açıklama yapılmadı.

Buna karşılık Kraliçe geçtiğimiz aylarda bir dizi sosyal mesafeli etkinliğe katıldı.

'Yeniden Buluşacağız' demişti

Kraliçe bugünkü Noel konuşmasıyla birlikte bu yıl üçüncü konuşmasını yapmış olacak ki, bu sıradışı bir durum.

Nisan ayında yaptığı konuşmada Kraliçe koronavirüsün birinci dalgası en yüksek seyrindeyken, halka evde kalmaları çağrısı yapmıştı.

Kraliçe konuşmasında, İkinci Dünya Savaşı sırasında ulusal bir sembol haline gelen "We will meet again" (Yeniden Buluşacağız) şarkısına atıfla "Dostlarımızla yeniden buluşacağız, ailemizle yine biraraya geleceğiz, yine görüşeceğiz" demişti.

Bundan bir ay sonra İkinci Dünya Savaşi'nın sonunu müjdeleyen Zafer Günü'nün (V day) 75. yıldönümünü kutlayan ikinci konuşmasını yaptı.

Geçen yılki konuşmasında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılış sürecinin başlamasına ağırlık veren Kraliçe'nin bu yılki Noel hitabında ağırlıkla koronavirüsün yol açtığı büyük kayıplar ve üzüntüye değinmesi bekleniyor.

Kraliçe'nin konuşması BBC ve ITV televizyonlarından yayınlanıyor.

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