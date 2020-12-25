Koronavirüs önlemleri: Kraliçe İkinci Elizabeth Noel'i ailesinden ayrı geçiriyor

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth Noel gününü de kapsayan haftayı bu yıl gelenek olduğu üzere ailesiyle birlikte değil, eşi Prens Philip ile başbaşa geçirecek ve kalabalığa karışmamak için kilisedeki Noel ayinine de gitmeyecekatılmayacak.

Her yıl halka seslendiği Noel konuşmasında Kraliçe'nin bu yıl koronavirüs salgınının yol açtığı güçlüklere ağırlık vermesi bekleniyor.

Kraliyet ailesi Noel haftasında normal olarak Sandringham'daki konutlarında biraraya geliyordu, fakat bu yıl Noel dönemi için ülke çapında ilan edilen koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle birbirlerini ziyaret etmeyecek ve görüşmeyecekler.

94 yaşındaki Kraliçe ve 99 yaşındaki eşi Prens Philip, Noel'i bu yıl 1980'lerden bu yana ilk kez bütün ailenin biraraya geldiği Sandringham'da değil Windsor Kalesi'nde başbaşa geçirecek, kalede çok az sayıda personel olacak.

Covid kraliyet ailesine de değdi

Kraliyet ailesinin diğer üyeleri de bu tatil haftasını evlerinde geçiriyor.

72 yaşındaki veliaht Galler Prensi Charles ile eşi Cornwall Düşesi Camilla Gloucestershire'da ve Prens'in tahtın iki numaralı varisi büyük oğlu Cambridge Dükü William ile eşi Kate da Norfolk'daki evlerinde olacaklar.