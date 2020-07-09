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Koronavirüs önlemlerinden kaynaklanan açlık, virüsten daha fazla kişiyi öldürebilir

09.07.2020 11:37 | Son Güncelleme

Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle açlıktan ölen insanların sayısı, uzmanlara göre Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısını geçebilir.

Koronavirüs önlemlerinden kaynaklanan açlık, virüsten daha fazla kişiyi öldürebilir

Koronavirüsün yayılmasına karşı alınan önlemler nedeniyle açlıktan ölen insanların sayısı, uzmanlara göre Covid-19 hastalığından ölenlerin sayısını geçebilir.

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, önlemler nedeniyle ekinlerin tarlada kaldığını, gıda dağıtım zincirinin hasar gördüğünü ve yoksul ülkelere gönderilen paranın azaldığını açıkladı.

Oxfam, yoksul ülkelerin yanı sıra Güney Afrika, Hindistan ve Brezilya gibi orta gelirli ülkelerin de salgından olumsuz etkilendiğini duyurdu.

Bu ülkelerde binlerce kişi sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle işlerinden oldu.

Resmi sayılara göre dünya çapında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 500 bini aştı.

12 milyon kişide de virüs tespit edildi.

122 milyon kişi açlık riski altında

Daha önce de aralarında Dünya Sağlık Örgütü'nün de bulunduğu çok sayıda uluslararası kuruluş, yoksul ülkelere, özellikle de Latin Amerika, Afrika ve Hindistan'a dikkat çekmişti.

Bu bölgelerde sağlık sistemi kapasitesinin dolabileceğini belirten uzmanlar, zengin ülkelerin daha fazla dayanışma göstermesi ve ihtiyaç duyan ülkelere solunum cihazından koruyu ekipmana kadar sağlık malzemelerini temin etmelerini tavsiye etmişti.

Oxfam, halihazırda açlığın yaygın olduğu Afganistan, Suriye ve Güney Sudan'ın bu dönem açlıktan en çok etkilenebilecek ülkeler olduğunu duyurdu.

Oxfam'ın hazırladığı Açlık Virüsü adlı raporda dünya genelinde 122 milyon kişinin açlık sınırına gelebileceğini belirtti.

Koronavirüs ölümlerinin Nisan ayında zirveye ulaştığı dönemde günde 2 bin kişinin öldüğünü hatırlatan Oxfam, koronavirüs önlemlerinden kaynaklanan açlığın günde 12 bin kişiyi öldürebileceğini vurguladı.

Oxfam hükümetlere "Açlık zincirini kırmak için hükümetlerin, küçük üreticilerin ve işçilerin yaşayabilecekleri bir ücret kazandığı, daha adil ve sürdürülebilir gıda sistemleri kurulması lazım" tavsiyesinde bulundu.

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