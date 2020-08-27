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Koronavirüs önlemlerini hiçe sayan AB Ticaret Komiseri Hogan istifa etti

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2020 14:07 | Son Güncelleme

AB Ticaret Komiseri Phil Hogan’ın, ülkesi İrlanda’ya yaptığı ziyarette bir günlük karantina kuralını hiçe saydığı ortaya çıkmıştı. Ancak asıl skandal, Hogan’ın bir golf sahasında verilen ve kimsenin tedbirlere uymadığı bir yemeğe katılmasıyla patlak verdi. Birçok kez özür dileyen Hogan, eleştiriler devam edince istifasını sundu.

Koronavirüs önlemlerini hiçe sayan AB Ticaret Komiseri Hogan istifa etti

Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Phil Hogan, katıldığı bir yemekte corona virüsü tedbirlerine uymadığı için eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. Bloomberg'de yer alan habere göre, Hogan istifasını sundu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de vakit kaybetmeden istifayı kabul etti.

İrlandalı olan Phil Hogan, geçen hafta ülkesinde yaklaşık 80 kişiyle birlikte bir golf sahasında verilen yemeğe katılmıştı. Yerel basın, tedbirlere uyulmayan yemeği ‘Golfgate Skandalı' başlığıyla haber yapınca olay büyümüştü.

KARANTİNA KONUSUNDA YALAN SÖYLEDİ

Hogan için bir diğer skandal da karantina tedbirlerine uymaması oldu. İrlanda'da tedbirler kapsamında yurt dışından gelen kişilerin 14 gün karantina altında kalması gerekiyor. Phil Hogan'ın sözcüsü, ticaret komiserinin bu süreyi tamamladığını açıklamıştı. Ancak kısa süre sonra bunun yalan olduğu ortaya çıkınca, Hogan'ın üzerindeki baskı iyice arttı. İrlanda polisi, kurallara uymadığı için kendisi hakkında soruşturma başlattı.

BAŞBAKAN MARTIN: İNSANLARIN ÖFKELENMESİ NORMAL

İrlanda Başbakanı Michael Martin, “Komiser Hogan'ın İrlanda'da halk sağlığı kurallarına uymadığı açık. Halk sağlığına uymak için yapılan fedakarlıklar göz önüne alındığında, insanların bu eylem karşısında öfkelenmesi normal” diye konuştu.

Daha önce birçok kez özür dileyen Phil Hogan, baskılara ve eleştirilere daha fazla dayanamadı ve, “İrlanda'ya yaptığım ziyaretle ilgili endişeler, işimi yapmamı etkileyecek boyuta geldi. Bu nedenle istifamı sundum” açıklamasını yaptı.

ABD İLE MÜZAKERELERİ YÜRÜTEN İSİMDİ

Phil Hogan, Avrupa Birliği için önemli bir figürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok AB malına getirdiği yeni vergilerin iptali için yürütülen müzakerelerin bir numaralı ismi Hogan'dı. 21 Ağustos'ta Phil Hogan ve ABD'li mevkidaşı Robert Lighthizer, sınırlı bir vergi indirimi anlaşmasına vardıklarını duyurmuş, bunun transatlantik ticari ilişkilerinde daha geniş bir iyileşmenin ilk adımı olabileceğini söylemişlerdi.


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