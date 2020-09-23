Koronavirüs önlemli dijital oyun masası üretti

Denizli'de tekstilci Suat Küçüker, 2 yıl önce masada 4 kişiyle oynanan klasik okey oyununu dijital bir ortama taşımak için çalışmaya başladı. Küçüker fikrini Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren bir bilişim firmasına sundu.

Firmanın desteğini alan Küçüker, klasik okey masası görünümünde, dokunmatik ekranlardan oluşan ıstaka ve masa tasarladı. 'Suzi' adı verilen masaya koronavirüsten korunabilmek ve sosyal mesafenin sağlanabilmesi için plastik paneller yerleştirildi. Dijital masaya, okey ve çeşitli kağıt oyunları yüklenerek kullanıma hazır hale getirildi.

"TAŞ ÇALMAK YOK"

Ürettikleri dijital oyun masası hakkında bilgi veren Küçüker, okey oyununun çağa ayak uydurabilmesi için bu çalışmayı hayata geçirdiklerini belirtti.

Koronavirüs pandemisinin ardından çalışmalara hız verdiklerini aktaran Küçüker, "35 yıldır aktif okey oyuncusuyum. Kahvehane müdavimiyim. 2 yıldır okeyin çağımıza ayak uydurması bir değişime uğraması gerektiğini düşünüyorduk. Dijital ortama taşıyalım dedik. Kimsenin kimseye zarar vermeyeceği bir masa oldu. Herkes kendi önünde oynuyor, temas yok. Masamızda Okey, tavla, dama, satranç ve kağıt oyunları var. Uzaktan erişim sayesinde masaya başka bir yerden telefonla ulaşılabilecek. Istaka ve taş sesleri mevcut. Taş çalmak yok. Bu konuda çok talep var. Dürüst bir oyun oynanacak. Oynayanlar zevk alıyor. Klasik oyundaki bütün fonksiyonları masaya yansıttık" dedi.