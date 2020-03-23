Koronavirüs onu da vurdu! Sahibi bakın nasıl gezdirdi

Güney Kıbrıs'ta koronavirüs sebebiyle karantinada olan Vakis Demetriou, yürüyüşe çıkaramadığı köpeği için akıllıca bir çözüm buldu. Vakis, köpeğini drone ile dışarı çıkardı. Gezintiye çıkan minik dostumuz ise halinden pek bir memnundu.

Koronavirüs sebebiyle 5 gündür karantinada olan Vakis Demetriou, köpeğini drone ile gezintiye çıkardı. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Demertiou, "Evde güvende kalın ama köpeğinizin mutluluğunu da ihmal etmeyin" dedi. Drone'la günlük gezintisini gerçekleştiren köpeğin görüntüleri ise oldukça sempatik. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yüzlerce kişi tarafından izlendi.

