Koronavirüs onu durduramadı: WhatsApp dört yeni özellik ile yenileniyor!

WhatsApp kullanıcılarını memnun etmek ve onların hayatını kolaylaştırmak için bazı güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Daha önce birçok güncelleme yayınlanan ve bu güncellemeler ile birçok yeniliği WhatsApp kullanıcıları ile buluşturan uygulama, şimdi ise WhatsApp'a dört yeni özellik daha getirmeye hazırlanıyor.
WhatsApp koronavirüsü dinlemeyerek dört yeni özelliğini daha kullanıma sunuyor. Bu özelliklerden ilki kaybolan mesajlar. Daha önce WhatsApp Beta sürümlerinde ortaya çıkan kaybolan mesajlar, yeni güncelleme ile WhatsApp uygulamasına eklenecek. Bu özellik sayesinde sohbetlerdeki mesajlar, ayarlandıkları zaman bittikten sonra kendi kendilerine yok olacak. Bir nevi Instagram hikayeleri gibi 24 saat sonra attığınız mesaj silinecek.
WhatsApp'a gelecek yeniliklerden ikincisi bir önlem paketini oluşturuyor. Bu yenilik sayesinde WhatsApp sohbet yedeklerine şifre atanabilecek. Böylece yedeklenmiş sohbetleriniz koruma altına alınacak. Google Drive sohbet yedekleri de bu yenilikten nasibini alacak, onlar da şifre ile güvenli hale getirilecek.
Uygulamaya gelecek yeniliklerden üçüncüsü koronavirüsü ve onun hakkında çıkan haberleri yakından ilgilendiriyor. Biliyorsunuz ki koronavirüs için bazı yanlış haberler yapılıyor. Bu haberler çeşitli WhatsApp grupları aracılığıyla paylaşılıyor ve insanlar da haberin doğru olduğunu varsayarak haberi eşleri, dostları ve akrabaları ile paylaşıyor. İşte WhatsApp tam da bu noktada devreye giriyor. WhatsApp yeni kısıtlaması ile, bir mesajın beş kişiden fazla kişiye iletilmesine izin vermeyecek. Böylece bir gruptan tüneyen yanlış haberlere WhatsApp bir nebze olsun önlem almış olacak.
WhatsApp'ın dördüncü ve son yeniliği ise arama özelliği hakkında. WhatsApp, uygulamasına Gelişmiş Arama Modu ekleyecek. Bu mod sayesinde WhatsApp üzerindeki tüm fotoğraflar, sesler, videolar kısacası aklınıza gelebilecek tüm içerikler filtrelenebilecek. Örneğin; çok önceden bir arkadaşınıza atmış olduğunuz bir taksim dayı caps'ini bu mod sayesinde kolaylıkla bulabileceksiniz.
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