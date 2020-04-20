Koronavirüs onu durduramadı: WhatsApp dört yeni özellik ile yenileniyor!

WhatsApp kullanıcılarını memnun etmek ve onların hayatını kolaylaştırmak için bazı güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Daha önce birçok güncelleme yayınlanan ve bu güncellemeler ile birçok yeniliği WhatsApp kullanıcıları ile buluşturan uygulama, şimdi ise WhatsApp'a dört yeni özellik daha getirmeye hazırlanıyor.

WHATSAPP MESAJLARI KAYBOLACAK

WhatsApp koronavirüsü dinlemeyerek dört yeni özelliğini daha kullanıma sunuyor. Bu özelliklerden ilki kaybolan mesajlar. Daha önce WhatsApp Beta sürümlerinde ortaya çıkan kaybolan mesajlar, yeni güncelleme ile WhatsApp uygulamasına eklenecek. Bu özellik sayesinde sohbetlerdeki mesajlar, ayarlandıkları zaman bittikten sonra kendi kendilerine yok olacak. Bir nevi Instagram hikayeleri gibi 24 saat sonra attığınız mesaj silinecek.

WHATSAPP'TAN YENİ GÜVENLİK ÖNLEMİ

WhatsApp'a gelecek yeniliklerden ikincisi bir önlem paketini oluşturuyor. Bu yenilik sayesinde WhatsApp sohbet yedeklerine şifre atanabilecek. Böylece yedeklenmiş sohbetleriniz koruma altına alınacak. Google Drive sohbet yedekleri de bu yenilikten nasibini alacak, onlar da şifre ile güvenli hale getirilecek.