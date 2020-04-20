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Koronavirüs onu durduramadı: WhatsApp dört yeni özellik ile yenileniyor!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.04.2020 11:33 | Son Güncelleme

WhatsApp koronavirüs nedeniyle güncellemelerini durdurmadı. Popüler mesajlaşma uygulaması, WhatsApp iOS ve WhatsApp Android uygulamasına dört özellik birden getirecek. WhatsApp'ın yeni özellikleri ile WhatsApp uygulaması artık daha kullanışlı bir hale gelecek. Peki WhatsApp yenilikleri neler?

Koronavirüs onu durduramadı: WhatsApp dört yeni özellik ile yenileniyor!

WhatsApp kullanıcılarını memnun etmek ve onların hayatını kolaylaştırmak için bazı güncellemeler yayınlamaya devam ediyor. Daha önce birçok güncelleme yayınlanan ve bu güncellemeler ile birçok yeniliği WhatsApp kullanıcıları ile buluşturan uygulama, şimdi ise WhatsApp'a dört yeni özellik daha getirmeye hazırlanıyor.

WHATSAPP MESAJLARI KAYBOLACAK

WhatsApp koronavirüsü dinlemeyerek dört yeni özelliğini daha kullanıma sunuyor. Bu özelliklerden ilki kaybolan mesajlar. Daha önce WhatsApp Beta sürümlerinde ortaya çıkan kaybolan mesajlar, yeni güncelleme ile WhatsApp uygulamasına eklenecek. Bu özellik sayesinde sohbetlerdeki mesajlar, ayarlandıkları zaman bittikten sonra kendi kendilerine yok olacak. Bir nevi Instagram hikayeleri gibi 24 saat sonra attığınız mesaj silinecek.

WHATSAPP'TAN YENİ GÜVENLİK ÖNLEMİ

WhatsApp'a gelecek yeniliklerden ikincisi bir önlem paketini oluşturuyor. Bu yenilik sayesinde WhatsApp sohbet yedeklerine şifre atanabilecek. Böylece yedeklenmiş sohbetleriniz koruma altına alınacak. Google Drive sohbet yedekleri de bu yenilikten nasibini alacak, onlar da şifre ile güvenli hale getirilecek.

WhatsApp

WHATSAPP'TA YALAN HABERE SON

Uygulamaya gelecek yeniliklerden üçüncüsü koronavirüsü ve onun hakkında çıkan haberleri yakından ilgilendiriyor. Biliyorsunuz ki koronavirüs için bazı yanlış haberler yapılıyor. Bu haberler çeşitli WhatsApp grupları aracılığıyla paylaşılıyor ve insanlar da haberin doğru olduğunu varsayarak haberi eşleri, dostları ve akrabaları ile paylaşıyor. İşte WhatsApp tam da bu noktada devreye giriyor. WhatsApp yeni kısıtlaması ile, bir mesajın beş kişiden fazla kişiye iletilmesine izin vermeyecek. Böylece bir gruptan tüneyen yanlış haberlere WhatsApp bir nebze olsun önlem almış olacak.

WHATSAPP'TA ARAMA YAPMAK ARTIK ZOR DEĞİL

WhatsApp'ın dördüncü ve son yeniliği ise arama özelliği hakkında. WhatsApp, uygulamasına Gelişmiş Arama Modu ekleyecek. Bu mod sayesinde WhatsApp üzerindeki tüm fotoğraflar, sesler, videolar kısacası aklınıza gelebilecek tüm içerikler filtrelenebilecek. Örneğin; çok önceden bir arkadaşınıza atmış olduğunuz bir taksim dayı caps'ini bu mod sayesinde kolaylıkla bulabileceksiniz.

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