Koronavirüs: Osaka Belediye Başkanının 'Kadınlar çok oyalanıyor, alışverişi erkekler yapsın' sözleri büyük tepki çekti

Japonya'da, koronavirüs salgınında "kadınların bir türlü karar veremeyip çok oyalandığı için" süpermarket alışverişlerini erkeklerin yapması gerektiğini söyleyen Osaka Belediye Başkanı sosyal medyada tepki gördü.

Kyodo haber ajansına göre Içiro Matsui, dünkü basın toplantısında "Kadınlar çok dolaşıp 'şunu mu alayım, bunu mu alayım' diye karar veremedikleri için alışveriş uzun sürüyor. Erkekler ise markete girip, kendilerine almaları söylenenleri hemen alıp çıkıyor" dedi.

Matsui, erkeklerin alışveriş yapması halinde, diğer kişilerle temas süresinin daha kısa olacağını öne sürdü.

"En azından bizim evde durum bu'

56 yaşındaki Içiro Matsui, bir gazetecinin söylediklerine karşı çıkması üzerine "Evet belki anlamsız gelebilir ama en azından bizim evde durum böyle" dedi.

Japonya'da koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü hal edilmişti.

Bazı bölgelerde halka daha az sıklıkla alışveriş yapmaları ve süpermarketlere her aileden bir kişinin gitmesi tavsiye edilmişti.

Matsui bu sözleri nedeniyle sosyal medyada cinsiyetçilik eleştirilerine hedef oldu.