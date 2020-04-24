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Koronavirüs: Osaka Belediye Başkanının 'Kadınlar çok oyalanıyor, alışverişi erkekler yapsın' sözleri büyük tepki çekti

24.04.2020 10:56 | Son Güncelleme

Japonya'da, koronavirüs salgınında "kadınların bir türlü karar veremeyip çok oyalandığı için" süpermarket alışverişlerini erkeklerin yapması gerektiğini söyleyen Osaka Belediye Başkanı sosyal medyada tepki gördü.

Koronavirüs: Osaka Belediye Başkanının 'Kadınlar çok oyalanıyor, alışverişi erkekler yapsın' sözleri büyük tepki çekti

Japonya'da, koronavirüs salgınında "kadınların bir türlü karar veremeyip çok oyalandığı için" süpermarket alışverişlerini erkeklerin yapması gerektiğini söyleyen Osaka Belediye Başkanı sosyal medyada tepki gördü.

Kyodo haber ajansına göre Içiro Matsui, dünkü basın toplantısında "Kadınlar çok dolaşıp 'şunu mu alayım, bunu mu alayım' diye karar veremedikleri için alışveriş uzun sürüyor. Erkekler ise markete girip, kendilerine almaları söylenenleri hemen alıp çıkıyor" dedi.

Matsui, erkeklerin alışveriş yapması halinde, diğer kişilerle temas süresinin daha kısa olacağını öne sürdü.

"En azından bizim evde durum bu'

56 yaşındaki Içiro Matsui, bir gazetecinin söylediklerine karşı çıkması üzerine "Evet belki anlamsız gelebilir ama en azından bizim evde durum böyle" dedi.

Japonya'da koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü hal edilmişti.

Bazı bölgelerde halka daha az sıklıkla alışveriş yapmaları ve süpermarketlere her aileden bir kişinin gitmesi tavsiye edilmişti.

Matsui bu sözleri nedeniyle sosyal medyada cinsiyetçilik eleştirilerine hedef oldu.

Japonya

'Hem kadınlara hem de erkeklere saygısızlık'

Bir Twitter kullanıcısı Matsui'yi "hem kadınlara hem de erkeklere saygısızlık yapmakla" suçlarken başka bir kullanıcı, belediye başkanının kadınlara karşı önyargılı olduğunu söyledi.

Bu kullanıcı "Kararsız erkekler ve hızlı karar veren kadınlar var. Alışverişte zaman geçirmenin insanların hoşuna gittiğini mi sanıyor? İnsanlar ne pişireceklerini ve fiyatları düşünüyor" dedi.

Japonya'nın eğitimli bir kadın nüfusu var. Ancak Dünya Ekonomik Forumu'nun 2020 cinsiyet eşitliği endeksine göre Japonya 153 ülke arasında 121'nci sırada yer aldı. Kadınlar siyasette kendilerine güçlükle yer bulabiliyor.

Japon kültüründe, iş yaşamındaki yükümlülüklerine ek olarak kadınların ev işleri ve çocukların bakımından da sorumlu olmaları bekleniyor.

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