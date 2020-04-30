Koronavirüs otomobilleri de değiştirebilir!

Koronavirüs salgını ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Salgından etkilenen birçok sektör de yavaş yavaş normalleşiyor, yaralarını sarmaya başlıyor. Ancak uzmanlar salgın sonrası üretim hatlarında birçok değişiklik yaşanacağı görüşünde. Sektör içindeki kıdemli yöneticilerin açıklamalarına göre bu yaşanacak değişimlerden otomobil sektörü de etkilenecek, hatta bizzat otomobiller de.

OTOMOBİLLERDEKİ LÜKS VE GÜVENLİK ANLAYIŞI DEĞİŞECEK

Daimler, Rolls-Royce gibi otomobil üreticilerinin tasarım şefleri Bloomberg'e konuştu. Markaların tasarımlarını oluşturan isimler, salgın sonrası sektörde köklü değişiklikler yaşanacağı söylüyor. Daimler'in tasarım şefi Gorden Wagener, güvenlik ve lüks anlayışının değiştiğini ifade etti. Rolls-Royce'tan Felix Kilbertus ise araçların artık lüks değil çok daha fazla güvenlik sunması gerektiğine inandıklarını belirtti. Bu anlamda çalışmalar yapan birkaç şirket zaten vardı, görünüşe göre bu çalışmalar salgınla birlikte tüm sektöre yayılacak.

ULTRAVİYOLE IŞIK SİSTEMİ İLE VİRÜSLERE ÖLÜM

Jaguar Land Rover ve Daimler geçtiğimiz yıl böyle bir proje ile karşımıza çıkmıştı. Geliştirilmiş bir filtre teknolojisi kullanan Jaguar Land Rover'ın mühendislik ekibi, klimalara bir ultraviyole ışık sistemi ekleyerek zararlı tüm bakteri ve virüsleri ortadan kaldırmayı amaçlamıştı. Daimler ise havadaki kötü şeyleri yok edecek bir teknolojinin izinde olduğunu çıtlatmıştı. O zamanlar bu teknolojiler kulağa ne kadar uçuk gibi gelse de, şimdilerde alınması gereken önlemler arasında ilk başlarda yer alıyor.

