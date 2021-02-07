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Koronavirüs - Oxford aşısı, Güney Afrika varyantına karşı 'sınırlı' koruma sağlıyor

07.02.2021 12:48 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs - Oxford aşısı, Güney Afrika varyantına karşı 'sınırlı' koruma sağlıyor

İlaç devi AstraZeneca, ilk araştırmalara göre şirketin Oxford Üniversitesi'yle birlikte geliştirdiği aşının Güney Afrika varyantının sebep olduğu, orta şiddette geçirilen Covid-19'a karşı kısıtlı koruma sağladığını açıkladı.

İlaç devi AstraZeneca, ilk araştırmalara göre şirketin Oxford Üniversitesi'yle birlikte geliştirdiği aşının Güney Afrika varyantının sebep olduğu, orta şiddette geçirilen Covid-19'a karşı kısıtlı koruma sağladığını açıkladı.

Şirket ayrıca, aşının daha bulaşıcı olan bu varyantın ortaya çıkarttığı ağır hastalığa karşı koruyup korumadığının da tam anlamıyla belirlenemediğini bildirdi.

2000'den fazla kişinin katıldığı çalışma henüz hakem onayından geçmedi.

İngiltere'de şu ana dek 100'den fazla Güney Afrika varyantı tespit edildi.

İlk olarak Financial Times'ın haber yaptığı çalışmaya göre, AstraZeneca aşısı, varyantın yol açtığı hafif ve orta şiddetteki Covid-19'a karşı kısıtlı koruma sağlıyor.

Şirketin Sözcüsü, aşının Güney Afrika varyantından kaynaklanan ağır hastalığı önleyip önleyemediğinin tam olarak belirlenemediğini, çünkü çalışmaya katılanların büyük ölçüde genç, sağlıklı yetişinkinler olduklarını belirtti.

Ancak şirket, aşının ağır vakaları önleyeceğine inandıklarını, çünkü diğer koronovirüs aşıları gibi antikor üretilmesini sağladığını bkaydetti.

Sözcü, şirketin Oxfor Üniversitesi'yle birlikte aşıyı Güney Afrika varyantına karşı uyarlama çalışmalarına başladığını ve mutasyona uğramış virüslere karşı uyarlanmış aşının gerekirse sonbahar aylarında yapılmaya başlanabileceğini vurguladı.

Southampton Üniversitesi'nden Dr. Micheal Head Oxford-AstraZeneca aşısının orta şiddette hastalığa karşı daha az etkili olmasına karşın, ağır hastalıkları önlemesinin "hala çok iyi bir sonuç olduğunu" ifade etti.

Head BBC'ye yaptığı açıklanada "Çalışmanın sonuçlarından çok kaygı duymamız gerektiğini düşünmüyorum ama çalışmanın tamamını ve etkilerinin neler olduğunu görmemiz lazım" dedi.

AstraZenaca, Cumartesi günü de aşının İngiltere varyantına karşı iyi bir koruma sağladığını belirtmişti.

Pfizer-BioNTech ve Moderna ilk sonuçlara göre aşılarının yeni varyantlara karşı koruma sağladığını açıklamıştı.

Uzmanlar, gerektiği takdirde aşıların yeni varyantlara karşı haftalar ya da aylar içinde uyarlanabileceğini söylüyor.

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