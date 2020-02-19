Koronavirüs oyunlarında büyük patlama! Salgın gibi yayılıyorlar

Koronavirüs salgını özellikle Çin'de çok sayıda ölüme neden olmuş durumda. Virüsün ortaya çıktığı ilk günden beri binlerce insan, virüsün pençesine düşerek hayatını kaybetti. Daha binlerce insan ise virüsten kurtulmak için deyim yerindeyse hayatının savaşını veriyor. Virüsün şu ana kadar herhangi bir aşısı da bulunamayınca gelecek için endişeler duyulmaya başlandı. Virüsün insanlığın geleceğini tehdit etmesinden korkuluyor. Ancak bu korku, birçok insan için fırsata dönüşmüş durumda. Bu insanlardan bazısı ise oyun geliştiricileri oldu. KORONAVİRÜS SALGINI İÇİN OYUN GELİŞTİRDİLER Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, koronavirüs salgını sonrası salgını konu alarak geliştirilen oyunların sayısında büyük bir artış yaşandığını söyledi. Demircan'ın bahsettiği oyunlar genelde 'corona' adına sahip ve bu oyunlar salgını yayma görevleri ile dolu. Oyunun içine giren insanlar, önce bir lokasyonda doğuyor, daha sonra ise koronavirüs salgınını yaymak için çeşitli görevler yerine getiriyor. Oyunlara olan ilgi de oldukça fazla. Hatta ilgi öyle bir hal almış ki geliştiriciler oyun sistemine rezervasyon süreci dahi getirmiş.

CORONA OYUNLARINA SIRA ALMADAN GİRMEK MÜMKÜN DEĞİL Uzmanlara göre oyun yaşanan yoğun ilgi nedeniyle sadece rezervasyon ile oynanabiliyor. Bunun için sıra numarası dağıtan bir sistem kuran geliştiriciler, oynama sırası gelen oyunculara oyuna giriş izni sağlıyor. Sırası gelmeyenler ise beklemeleri gerektiğini söyleyen bir mesajla karşılaşıyor ve salgını yayabilmek için bir süre daha beklemek zorunda kalıyor. Osman Demircan'a göre oyunun bu denli yoğunluk yaşamasının arkasında insanların virüse olan bakış açısı var. İNSANLARIN MERAKI KORONAVİRÜS OYUNLARINA TALEBİ ARTTIRDI Osman Demircan insanların 'corona' adına sahip oyunları birer insan simülasyonu olarak gördüklerini belirterek, ''Biz bir virüs salgınıyla alakalı tatbikatın nasıl yapıldığını, virüs salgınında insanların nasıl davranması gerektiğini bu yaşanmadığı sürece maalesef bilemiyoruz. Bu da 'corona' isminde oyunların biraz daha talep görmesine neden oldu.'' dedi. İnsanların neler olduğunu, neler yaşadığını merak ettiğini ifade eden Osman Demircan, ''Biraz kafalarındaki soru işaretlerini çözebilmek ve anlayabilmek için ağırlıklı olarak bu oyunu indirdiklerini düşünüyorum'' diye konuştu. Gördüğünüz gibi oyuncular her ne kadar meraklarını gidermek için corona oyunlarını oynamak istese de, onların bu merakları büyük zararlar görmelerine yol açabilir.