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Koronavirüs: Pakistan'da oksijen sıkıntısı yüzünden Covid-19 hastaları ölüyor

07.12.2020 12:52 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs: Pakistan'da oksijen sıkıntısı yüzünden Covid-19 hastaları ölüyor

Oksijen tedarikindeki aksama yüzünden Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir hastanede 6 Covid-19 hastası yaşamını yitirdi, yüzlerce hastanın yaşamı tehlikeye girdi.

Pakistan'ın Peşaver kentindeki bir hastanede oksijen tedariki gecikince altı Covid-19 hastası yaşamını yitirdi.

Hasta yakınları devlet hastanesinde oksijen bitince büyük bir panik yaşandığını ve yakınlarına yardım edilmesi için yalvardıklarını anlattılar.

Oksijen tedariki gecikince hastanede tedavi gören 200'ü aşkın hastaya saatlerce yeterli oksijen verilemedi.

Hastane yetkilileri oksijen teslimatının gecikmesinden tedariki sağlayan şirketi sorumlu tutuyor ama bir kısım hastane personelinin de açığa alındığı bildirildi.

Pakistan da koronavirüs salgınının yeniden yükselişe geçtiği ülkelerden ve salgının başlangıcından bu yana 400 bin vaka ve 8 bini aşkın Covid ölümü açıklandı.

Yerel medyada yer alan haberlerde Hayber Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşanan sorun Cumartesi gecesi gelmesi gereken günlük oksijen tüpü sevkiyatının gecikmesi üzerine başladı.

Hastanedeki 300 yedek oksijen tüpü solunum makinalarını çalıştırmaya yetecek basıncı sağlayamadı.

Annesi Covid tedavisi gören Mureed Ali BBC Urdu servisine yaşananları "Hastanenin içerisinde hastalarımızı kurtarmak için koşturuyor, personele yalvarıyorduk" diye anlattı.

Oksijen tüpleri

Mureed Ali, kısa süre sonra bir kısım hastanın oksijenin hala yeterince verilebildiği acil bölümüne aktarıldığını söyledi.

Fakat bu bölümde de oksijenin yetersiz kalmaya başlaması üzerine hastalar ölmeye başladı ve bir grup hastanın durumu da kötüleşti.

Hastane personeli bir süre sonra, hasta yakınlarının kendileri oksijen tüpü satın almalaını önerdi fakat görgü tanıkları, bunu sadece bazı hasta yakınlarının yapabildiğini anlatıyor.

Hastanenin sözcüsü BBC'ye ölenlerden 5'inin Covid bölümünden diğer hastanın ise yoğun bakım biriminden olduğunu hepsinin yetişkin hastalar olduğunu söyledi.

Sonunda Pazar sabahı yerel saatle 04.00 sularında geciken oksijen tüpleri hastaneye ulaştı.

Hastane yetkilileri bu gecikmenin "suç teşkil eden bir ihmal vakası" olduğunu söylüyor.

Yapılan soruşturmada hastanenin oksijen tedarik bölümünde çalışan personelin olay sırasında yerinde olmadığı ve ana oksijen tankının düzenli olarak sadece yarısına kadar doldurulduğunu ortaya çıkardı.

Hastanenin yöneticisi ve diğer bazı personeli açığa alındı.

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