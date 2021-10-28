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Koronavirüs pandemisi ile birlikte alışkanlıklar da değişti

28.10.2021 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğru olmadığı bilinmesine rağmen devam edilen alışkanlıkların koronavirüs döneminde hızlı şekilde değiştiğini söyleyen Kariyer Koçu ve Kurumsal Eğitmen Bahar Selman, pandemiyle gelen değişimleri anlattı.

Koronavirüs pandemisi ile birlikte alışkanlıklar da değişti

Bütün bu alışkanlık analizi yapmamızın sebebi nedir? Tabi ki günlük hayatımızda çok büyük bir payının olması. Farkında dahi olmadan hayatımızın temel taşlarından biri haline gelmiş pek çok alışkanlığımız bulunmakta. Bu konuyu düşünürken genelde insanların aklına önce olumsuz alışkanlıklar gelir. Örneğin sigara, alkol, kafein gibi. Bunlar bizi fiziksel ve psikolojik açıdan olumsuz etkileyen, kimi zaman kurtulmak istediğimiz alışkanlıklardır. Bunların doğru olmadığını bilmemize rağmen hala devam ediyor olmamızın sebepleri az önce anlattığım alışkanlık döngüsü içerisindeki ödül mekanizması tabi ki. Alkol aldığınızda size verdiği zevk bir sonraki yudumu ardından bir sonraki bardağı içmenize sebep olur. Aynı döngüyü işinizde çalışırken de yaparsınız. Fakat bu duruma motive olmak daha zordur. Bunun sebeplerini elbet hepimiz analiz edebiliriz. Çalıştığınızda alacağınız ödül uzun vadeli olacaktır fakat alkol sigara gibi alışkanlıklarda ödülünüzü çok kısa bir süre içinde alırsınız. Dolayısıyla sahip olduğumuz ve edinmeye çalıştığımız düşündüğümüzden daha fazla benliğimize işlemekte. Bunların kişinin kontrolünde olması kişiye oldukça avantaj sağlayacaktır.

HAREKETSİZLİK PROBLEMİ

Yeni normallerin bizden aldığı bir diğer şey günlük adım sayımız oldu. Bu durum da beraberinde hantallık getirdi. Pek çoğumuz bu durumdan rahatsızız fakat bunu bir alışkanlık haline getirdiğimiz için kurtulması zor bir duruma dönüştü. Sürekli vücudumuza besin alıp bu besinlerin yıkımı için hiçbir efor sarf etmeyerek uzun süreçler geçiriyoruz. Tabi ki bu dur denilmesi gereken önemli bir nokta. Sürekli hareketsiz olmak beraberinde bizlere kilo aldırabilir buna ek olarak çeşitli noktalarda odaklanmanızı da engelleyecektir. Bu süreçte de egzersiz ve diyet hayati önem taşımakta. Bu konularda destek alarak kendi psikolojik ve fiziksel sağlığınıza dikkat etmeniz önem arz etmekte.

ZAMAN İÇERİSİNDE İZOLE OLMA

İzole olma terimi kimi insanlarda olumlu çağrışım yaparken kimisinde tam tersi tam bir panik sebebi olabilir. Biz bu konuyu biraz nötr ele almaya çalışalım. Uzaktan çalışıyor veya eğitim alıyorsanız belirli dönemlerde izole olmanız oldukça normal. Fakat bu tarz sosyal iletişimin mühim olduğu alanlarda izole olmanız işlerinizi zorlayabilir. Hiç gitmediğiniz bir okulda online olarak bulunmak oldukça zor fakat mümkün olduğunca kopmamaya çalışarak bu sürecin üstesinden gelmek mümkün. Kendinizi geliştirdiğiniz veya bireysel ürünler ortaya koyduğunuz süreçlerde izole olmanız faydalı olabilir fakat sosyal hayattan kopmamanız yeni normalleri yaşadığımız bu süreçte oldukça önemli.

İLETİŞİMSİZLİKTEN DOLAYI DOĞAN SORUNLAR

Online süreç pek çok konuda bizi kısıtlamakta. Çeşitli görüntülü görüşmeler, sesli görüşmeler gibi çözümlerimiz olsa da karşılıklı oturup konuşmanın verimini maalesef hiçbiri verememekte. Bu durum Çeşitli iletişim sorunlarını doğuruyor. Bunlara alınabilecek en iyi önlemlerden biri profesyonel anlamda destek almak.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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