Koronavirüs pandemisi ne zaman bitecek? 'Toplumun yüzde 60'ı...'

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi, Hacettepe Ünivesitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Aşı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Serhat Ünal, Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşısında sağlık çalışanlarının aşınlanmasının sona erdiğini, bu çalışmaların bağımsız veri denetleme güvenlik izleme komitesi tarafından değerlendirildiğini ve yeterince güvenlikli olduğu için ikinci basamak olan vatandaşların aşılanmasına başlandığını belirtti. Prof. Dr. Ünal, 21 bini aşkın kişinin gönüllü olmak için başvurduğunu hatırlatarak, "Beklediğimizden fazla müracaat oldu, 21 binden fazla aşı yaptırmak isteyen var. Yanlış anlaşılmasın; ama her gelen kişi aşılanacak değil bu. Faz 3 çalışma bu. İkisi gerçek aşı birisi boş aşı olacak. Ve bunları önümüzdeki günlerde takip edeceğiz" diye konuştu. 'AŞININ BAŞARISI VÜCUDUN VERECEĞİ CEVAPLA İLİŞKİLİ' Bu kişilerden belli sayıdaki vatandaşta hastalık meydana geleceğine dikkat çeken Prof. Dr. Ünal, "Hasta olanlar belli sayıya ulaştığında kod kırılacak. Kod kırılması ne demek peki? Kime boş ya da normal aşıyı verdiğimizi bilmiyoruz. Açıp bakacağız ve 100 kişiye baktık kaçı aşı kolunda, kaçı aşı verilmeyen kolda. Pfizer üzerinden örnek verelim; aşının yüzde 90 koruyucu olduğu açıklandı. Kod kırıldığı zaman hasta olmuş 100 kişinin 90'ı aşı olmayan kolda, 10'u aşı olan kolda. Yani aşı 100 kişiye yapıldığı zaman 90'ında hastalığa mani oluyor anlamına geliyor. Niye 100'de 100 değil? Aşının başarısı sadece verdiğimiz aşının kompozisyonuna bağlı değil, esas vücudun ne cevap verdiği, immün sisteminin, savunma sisteminin ne kadar iyi cevap verdiğiyle ilişkili. Yüzde 90 koruma iyi bir rakam" ifadelerini kullandı.

'BREZİLYA'DAN ÇİN AŞISININ ETKİNLİK SONUCUNU BEKLİYORUZ' Dünya Sağlık Örgütü'nün "Yüzde 60 ve üzerinde koruyucu bir aşı olursa, bunu biz yaygın kullanırsak salgını durdurabiliriz" diye açıklama yaptığını hatırlatan Prof. Dr. Ünal, "Bizde de zamanı geldiğinde kod kırılıp, Çin'den gelen aşının yüzde kaç koruyucu olduğu ortaya çıkacak. Sadece Türkiye'de değil, aynı zamanda Brezilya ve Endonezya'da da çalışmalar devam ediyor. Brezilya'da bizden çok daha fazla kişi aşılanmış durumda, 10 bini geçti. Oradan her an kodun kırılıp, etkinlik çalışması sonuçlarının gelmesini bekliyoruz" diye konuştu. Prof. Dr. Tevfik Özlü: Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız 'AMACIMIZ ETKİLİ BİR AŞI OLDUĞUNU GÖSTERMEK' Prof. Dr. Serhat Ünal, gönüllülerin internet sitesi ve açıklanan telefon hattından başvurduğunu bildirerek "Müracaatlar bir ön değerlendirme grubu tarafından mesleklerine göre ve bilgilerine göre risk gruplarına göre değerlendiriliyor. Burada öncelik tanınan kişiler 24 merkezimize bildirilecekler. O merkezler kendi programlarına göre aşılamalarını yapacaklar. Meslek kısıtlaması yok; ama müracaatta bir ön değerlendirme yapılıyor risk açısından. Tamamının aşılanmasına gerek olacak mı bilmiyorum. Kod kırmaya kadar gider bu iş. Esas amacımız bu aşının Faz 3'te yan etkisini kabul edilebilir emniyetli ve etkili bir aşı olduğu göstermek. Emniyetinden zaten bir şüphemiz yok. Etkinliği için de belli sayıda kişinin hasta olmasını takip ediyoruz. Belli bir rakama ulaşınca hangisi önce olursa, 13 bin kişiye kadar aşılayacak kapasitemiz var. Ya bu rakama ulaşacağız ya da ondan önce yeteri sayıda hasta meydana gelmişse kodu kırıp çalışmayı sonlandıracağız" dedi.