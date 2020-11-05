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Koronavirüs pandemisi su üstündeki hayatı da durdurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2020 09:47 | Son Güncelleme

Koronavirüs kış aylarının gelmesiyle birlikte vaka sayılarındaki artışla dünyayı etkilemeye devam ediyor. Denizcilik sektörünü de olumsuz etkileyen koronavirüs su üstündeki yaşam, deniz ticareti ve turizme de darbe vurdu.

Koronavirüs pandemisi su üstündeki hayatı da durdurdu

Deniz ticaretinin gelişmiş olduğu bölgelerde de denizcilik sektörünün virüse karşı hazırlıksız yakalandığını belirten Su Üstünde Bloğu temsilcisi Eren Budaklı, “İlk olarak Çin’de ortaya çıkan virüs bu ülke ile deniz ticareti yapan tüm ülkeleri olumsuz etkilemiş ve ticari faaliyetlerin askıya alınmasına neden olmuştur. Bu yalnızca işin ticari boyutu olmuştur ve daha sonraları turizm konusunda bu durumdan fazlası ile etkilenmiştir. İlk zamanlar yalnızca Çin ile ticari ve turizm ilişkileri tehlikeye girmişken virüsün özellikle Avrupa kıtasındaki yayılımı sebebi ile durum çok daha kötüye gitmiştir. Korona virüsün ilk dönemlerinde bazı önlemler alınsa da bunlar zamanla pek etkili olmamaya başlamış ve çok daha sıkı önlemler ve kısıtlamalar gelmiştir. Bu da her sektörü olduğu gibi denizcilik sektörünü de olumsuz etkilemiş ve nerdeyse tüm faaliyetler durma noktasına gelmiştir” diyerek pandemi sürecinin su üstündeki yaşam ve ticari hayatı da ciddi derecede olumsuz etkilediğini kaydetti.

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'İLK ETAPTA KİMSE DURUMUN BU KADAR CİDDİ OLACAĞINI KESTİREMEDİ'

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İlk defa Çin’de görülen bu virüsün bu kadar hızlı yayılıp tüm dünyayı etkisi altına alacağının ön görülemediğini dolayısıyla ilk etapta kimsenin durumun vahametine fark edemediğini belirten Su Üstünde Bolg yetkilisi Eren Budaklı, “Çin’de virüs ortaya çıktıktan sonra açıkçası kimse durumun bu kadar ciddiye gideceğini düşünmedi ve faaliyetlerine devam etti. Ülkemizde ilk vakanın görülmesi ile denizcilik faaliyetlerinde bazı önlemler alınmış olsa da ne yazık ki bunlar yeterli olmadı. Aslında tüm dünyada bu iş ilk etapta çok ciddi görülmedi ve işin başında büyük önlemler alınmadı. Denizcilik sektöründe de Çin’de ilk virüs çıktığında halen denizcilik faaliyetlerine devam edildi ve sonuç olarak bugün kontrol edilemeyen bir boyuta taşındı. Kısacası Korana virüs sadece karada değil üstündeki genel ve ticari yaşamı da ciddi derecede olumsuz etkiledi” diye konuştu.

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İHA

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