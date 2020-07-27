Koronavirüs pandemisi ve karantina günlerinde aile işlerinin yükünü 'çoğunlukla kadınlar üstlendi'

İtalya'da yapılan bir araştırma, koronavirüs salgını ve karantina süresince kadınların büyük kısmının ev ve aile içi işleri tek başlarına yüklendiklerini gösterdi.

Kadın ve çocuk hakları derneği We World ile Ipsos araştırma şirketi tarafından yapılan ankete göre kadınların yüzde 60'ı salgın ve karantina süresince ailenin bütün işlerini tek başlarına yaptı. Ankete katılan erkeklerinse yalnızca yüzde 21'i ailenin tüm yükünü kendilerinin taşıdığını söyledi.

31-50 yaşları arasındaki çalışan kadınlarda bu oran daha da yüksek çıktı. Bu kategorideki kadınların yüzde 71'i, ailesel işlerin tamamını kendilerinin yaptığını söyledi.

Bu kadınlar gündelik ev işlerinin yanı sıra, aile büyüklerine yardımcı olma, çocukların bakımı, uzaktan eğitimi ve ödevlerinin kontrolünü üstlenme gibi ek işlerle, çoğunlukla tek başlarına uğraştı.

İtalya'nın güney bölgelerinde, aile içi işlerin yükünü tek başına üstlenen kadınların oranının arttığı da belirlendi.

Erkekler çocuk bakımını paylaştıklarını düşünüyor

Ankette, ev işlerinin paylaşımı konusunda kadın ve erkekler arasında bir "algı farkı" olduğu da tespit edildi.