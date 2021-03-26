Koronavirüs pandemisinde kilo almamak için bunlara dikkat!

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin ülkemizde de önemli bir halk sağlığı tehdidi oluşturmaya devam ettiği bu günlerde sağlıklı beslenme daha da önem kazandı. Bağışıklığın desteklenmesiyle ilgili önerilerde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Gökçenur Aşık, “Koronavirüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda olmasa da; sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiği uzun yıllardır yapılan çalışmalarla da kanıtlanmıştır. Bunun yanı sıra, ideal aralıkta olmayan beden kitle indeksi değeri, Covid-19 hastalarında olumsuz sonuçlarla ilişkili görünmekte ve obezitenin, hastalığın sonuçlarını etkilemede olası bir rolü olduğuna işaret etmektedir” şeklinde konuştu. SAĞLIKLI YEMEK TABAĞINDA NELER OLMALI? Sebze ve meyve tüketiminin öneminden bahseden Diyetisyen Gökçenur Aşık, tüketilecek besinlerin protein, lif, vitamin, mineral, antioksidan yönünden zengin ve raf ömrünün uzun olmasının gerekliliğini vurgulayarak, “2015 Türkiye Beslenme Rehberi’nde önerilen Sağlıklı Yemek Tabağı’na göre her ana öğünde tabağın bir çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam tahıl ürünlerinden, kalan yarısı ise eşit üç parça şeklinde meyvelerden, yüksek protein içeren besinlerden (kuru baklagiller, et, yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar vb.), süt ve süt ürünlerinden (süt, yoğurt, ayran, peynir vb.) oluşmalıdır” dedi.

ORTALAMA 2 LİTRE SU İÇİN Diyetisyen Gökçenur Aşık, yeterli su tüketiminin sağlanmasının da önemine dikkat çekerek günde yaklaşık 8 su bardağı (2 litre) su içilmesini ve günlük beslenmede zeytinyağı kullanılmasını önerdi. SEBZE VE MEYVE TÜKETİMİ ÖN PLANDA OLMALI Pandemi durumunun yarattığı stres nedeniyle duygusal yeme davranışlarının görülebildiğini, kişilerin rahatlamalarını sağlayacak yiyecek arayışlarına girerek genellikle karbonhidrattan zengin, şekerli yiyeceklere ve sağlıksız atıştırmalıklara yönelebildiğini söyleyen Dyt. Gökçenur Aşık, “Bu sağlıksız beslenme davranışları sonucu, vücut ağırlığında artış olabilmektedir. Bu bilgiler ışığında, yiyecek alışverişlerinde sebze ve meyveye ağırlık verilmelidir. Özellikle narenciye grubu meyveler bağışıklık sistemini destekleyici C vitamininden zengin olduğu için bu meyvelerin tüketimine ağırlık verilmeli, mümkünse yemeklere taze limon sıkılmalıdır. Taze sebze ve meyvenin bir kısmının daha sonra tüketilmeye ve/veya pişirilmeye uygun miktarlarda dondurularak saklanması da evden uzun süre çıkılamayan durumlarda sağlıklı beslenmenin sürekliliğinin sağlanabilmesi için gereklidir” ifadelerini kullandı.

KURU BAKLAGİLLER HER GÜN TÜKETİLEBİLİR Kuru baklagillerin oldukça dayanıklı ve besin değeri yüksek bir protein kaynağı alternatifi olduğunu belirten Dyt. Gökçenur Aşık, “Yeşil, kırmızı mercimek, nohut, fasulye çeşitleri, barbunya ve benzeri gıdalar her gün tüketilebilirler. Yalnız, pişirme süresi uzun olabilen bu ürünlerin önceden büyük miktarlarda haşlanıp daha sonra hızlıca pişirilebilecek şekilde buzlukta saklanması kuru baklagillerin tüketimini kolaylaştıracaktır” diyerek bu uygulamanın konserve gıda kullanımını azaltarak tuz tüketimi açısından da faydalı olacağından bahsetti. TUZLA ARANIZA MESAFE KOYUN Türkiye’deki yüksek tuz tüketim oranına da değinen Dyt. Gökçenur Aşık, yemeklere eklenen tuz miktarının azaltılmasını, tariflerde bulunan işlenmiş et ve et ürünleri ve hazır turşuların da sınırlandırılmasını tavsiye etti. HAFTADA EN AZ 2 KEZ BALIK TÜKETİN Haftada en az iki defa balık tüketilmesini öneren Dyt. Gökçenur Aşık, ayrıca kaliteli hayvansal protein içeren yumurta ve peynir çeşitlerinin vücudun önemli savunma mekanizmalarından olan antikorların görevlerini yerine getirebilmeleri için önemli bir role sahip olduğunu belirtti.