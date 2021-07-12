Koronavirüs pandemisinde yeni kabus! Hindistan'da yeni varyant tespit edildi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs pandemisinde varyantlar endişe yaratmaya devam ediyor. Delta ve Delta Plus varyantlarının ortaya çıktığı Hindistan'da yeni bir varyantın daha tespit edildiği açıklandı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre 'Kappa' adı verilen varyantın tespit edildiği hasta kurtarılamazken Kappa da Delta Plus gibi 'endişe verici varyant' olarak ilan edildi.

KAPPA'NIN BELİRTİLERİ

Ülkedeki doktorlar varyantın çok kısa sürede yüksek ateş ve nefes alma zorluğuna neden olduğunun altını çizdi. Ancak bazı bilim insanları Kappa hakkında bu kadar net konuşmak için hala erken olduğu görüşünde.



