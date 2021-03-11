Koronavirüs pandemisiyle hayatlarına giren maskelerle nefes kesen tasrımlar yapan sanatçı: Tatsuya Tanaka

2019-2020 yılları koronavirüs salgının gölgesinde geçti. Büyük bir bölümü karantina uygulamaları ve koronavirüs tedbirleri kapsamında geçen yılla birlikte hijyen ve maske ürünleri yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. 2011 yılından beri yarattığı dioramaları takipçileriyle paylaşan Japon sanatçı Tatsuya Tanaka da salgının gölgesinde geçirdiğimiz bu yılda, maske ve hijyen ürünlerini kullanarak inanılmaz minyatür çalışmaları yaptı.

Japon sanatçı Tatsuyaka Tanaka, 2011 yılının Nisan ayından itibaren başarılı minyatür çalışmalar yaparak sosyal medyada popülerleşti. Sanatçı yarattığı insan figürlerini eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde gündelik nesnelerle birleştirerek yepyeni bir dünya oluşturuyor.

Koronavirüs pandemisinin etkili olmasıyla beraber Tanaka, minyatür dünyalarında maske, termometre, tuvalet kağıdı ve koronavirüsle ilgili diğer öğeleri kullanıyor.



