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Koronavirüs paniği Sidney’de marketlere akın ettirdi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.03.2020 17:30 | Son Güncelleme

Sidney’deki koronavirüs vakaları halkı büyük paniğe sevk etmeye devam ediyor. Yetkililerin tüm uyarına rağmen insanlar marketlere akın ediyor. Bazı marketler tuvalet kağıtlarına sınırlama getirirken bazı marketlerde ise tuvalet kağıdı ve hijyenik malzemelerin satıldığı reyonlara güvenlik görevlileri koymaya başladı.

Avustralya’nın en kalabalık şehirlerinden biri olan Sidney’de koronavirüs paniği yaşanıyor. Yetkililerin tüm uyarına rağmen marketlere akın eden halk, gıda dışında ilaç ve hijyen malzemeleri reyonlarına akın ediyor. İki kadının tuvalet kağıdı kavgası ile birlikte bazı marketler tuvalet kağıdı satışlarına sınırlama getirirken bazıları ise hijyen malzemelerinin olduğu reyonlara ekstra güvenlik görevlisi görevlendirdi. Daha gün aydınlanmadan süper marketlerin kapılarında beklemeye başlayan insanlar, 1 saatten kısa bir sürede marketteki tüm ürünleri satın alıyor.

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Sidney’deki bir alışveriş merkezinin güvenlik görüntülerinin sosyal medyaya yansıması durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Mağaza kapılarının açılmasıyla müşteriler tuvalet kağıtlarının olduğu reyona birbirlerini iterek ve koşarak ulaşmaya çalışması, Avustralya’nın en çok konuşulan konularından biri oldu. Avustralya halkının bir kısmı, stok yapmak için marketlere koşan insanları herkesi panikletmekle suçluyor.

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