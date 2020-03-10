Koronavirüs paniği Sidney’de marketlere akın ettirdi

Avustralya’nın en kalabalık şehirlerinden biri olan Sidney’de koronavirüs paniği yaşanıyor. Yetkililerin tüm uyarına rağmen marketlere akın eden halk, gıda dışında ilaç ve hijyen malzemeleri reyonlarına akın ediyor. İki kadının tuvalet kağıdı kavgası ile birlikte bazı marketler tuvalet kağıdı satışlarına sınırlama getirirken bazıları ise hijyen malzemelerinin olduğu reyonlara ekstra güvenlik görevlisi görevlendirdi. Daha gün aydınlanmadan süper marketlerin kapılarında beklemeye başlayan insanlar, 1 saatten kısa bir sürede marketteki tüm ürünleri satın alıyor.

Sidney’deki bir alışveriş merkezinin güvenlik görüntülerinin sosyal medyaya yansıması durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi. Mağaza kapılarının açılmasıyla müşteriler tuvalet kağıtlarının olduğu reyona birbirlerini iterek ve koşarak ulaşmaya çalışması, Avustralya’nın en çok konuşulan konularından biri oldu. Avustralya halkının bir kısmı, stok yapmak için marketlere koşan insanları herkesi panikletmekle suçluyor.



