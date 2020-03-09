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Koronavirüs paniği yaşayan Avustralya’da, iki kadın tuvalet kağıdı yüzünden birbirine girdi

DÜNYA HABERLERİ  | 09.03.2020 08:56 | Son Güncelleme

Son olarak Avustralya’da görülen koronavirüs sonrası insanlar panik halinde marketlere koşmaya başladı. Hükümetin ve polislerin tüm panik yapmayın uyarına, halkın stoklu alışveriş yapmasının önüne geçemedi. Markette alışveriş yapan iki kadın tuvalet kağıdı yüzünden kavga etti. Kavga polis karakolunda sona ererken taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Koronavirüs paniği yaşayan Avustralya’da, iki kadın tuvalet kağıdı yüzünden birbirine girdi

Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Avustralya’da ortaya çıkan koronavirüsü sonrası halk panik halinde marketlere koştu. Alışveriş yaparken kavgaya tutuşan kadınların çığlık çığlığa sesleri üzerine market yetkilileri o reyona yöneldi. Kavgayı ayırmak isteyen kadın personellerden biri de kavga eden iki kadının arasında kaldı. Sosyal medyaya düşen kavganın videosu bir anda on binlerce paylaşıldı.

Reyonda kalan son tuvalet kağıtlarını alan kadından bir tanesini kendisine vermesini isteyince kavganın çıktığı belirtildi. Tuvalet kağıtlarının hepsini alan 60 yaşındaki kadın, 23 yaşındaki kadının “sadece bir paket istiyorum” demesine rağmen sert cevap vermesiyle birbirlerine girdiler. Karakolda sona eren kavga sonrası taraflar birbirinden şikayetçi oldu. İki kadın, 28 nisan tarihinde mahkemeye çıkacaklar.

'DÜNYANIN SONU DEĞİL'

Olayın büyük ses getirmesi sonrası basına açıklama yapan polis memuru Andrew New, insanların sakin olmasını istedi. “İnsanların alışverişe çıktıklarında böyle panik yapmamalarını istiyoruz” New, 'Mad Max’te yaşamıyoruz, dünyanın sonu değil…' ifadelerini kullandı.

Yaşanan kavganın bir suç olduğunun altını çizen polis memuru “Bu nitelikteki şiddete müsamaha gösterilmeyecek ve bu tarz kavga çıkaranlar kendilerini mahkemede bulabilir.” dedi. Marketlere akın edip, stok yapanlar hakkında da konuşan Andrew New, “İnsanların marketlere koşup fazla fazla parasetamol, konserve yiyecek veya tuvalet kağıdı satın almasına gerek yok.” ifadelerini kullandı.


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