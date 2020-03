Koronavirüs paniği yaşayan Avustralya’da, iki kadın tuvalet kağıdı yüzünden birbirine girdi

Koronavirüs tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Avustralya’da ortaya çıkan koronavirüsü sonrası halk panik halinde marketlere koştu. Alışveriş yaparken kavgaya tutuşan kadınların çığlık çığlığa sesleri üzerine market yetkilileri o reyona yöneldi. Kavgayı ayırmak isteyen kadın personellerden biri de kavga eden iki kadının arasında kaldı. Sosyal medyaya düşen kavganın videosu bir anda on binlerce paylaşıldı.

#BREAKING: A scuffle broke out at a Woolworths in Chullora this morning with patrons coming to blows over toilet paper, forcing employees to intervene. Bankstown police attended the scene and no charges have been laid. #9News pic.twitter.com/9TmDAStb9D