Koronavirüs parlak ve pürüzsüz yüzeyleri seviyor! Koronavirüs yüzeylerden bulaşır mı?

Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle vatandaşlar arasında endişe de artarken bir yandan da yeniden koronavirüs nerelerden bulaşır soruları sorulmaya başlandı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, corona hangi yüzeylerde yaşıyor sorusuyla alakalı olarak önemli bilgiler verdi.

Koronavirüsün pürüzsüz ve parlak yüzeyleri sevdiğini belirten Gündüz, günlük yaşamda sıklıkla kullanılan market arabasına dikkat edilmesi noktasında uyarıda bulundu. Sürekli dezenfekte edilmesi gereken bu tarz noktalara temas edildiği zaman ellerin su ve sabunla yıkanması gerekliliğine vurgu yaptı. Koronavirüs konusunda endişe taşıyan vatandaşlar tarafından marketten korona virüs bulaşır mı sorusuna da yanıt aranıyor.

KORONAVİRÜS YÜZEYLERDEN BULAŞIR MI?

Artan vakalarla beraber, insanların en fazla vakit geçirdiği kapalı alanlardan olan marketlerle ilgili de vatandaşlar arasında markette korona bulaşır mı sorusu sorulabiliyor. Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, markette koronavirüs konusunda dikkat edilmesi gereken bir noktayı vurguladı. Koronavirüsün ağırlıklı olarak parlak ve pürüzsüz yüzeyleri sevdiğini ve bu noktalarda uzun süre kalabildiğini söyleyen Gündüz, günlük yaşamda farkında olmadan bu tarz yüzeylere dokunulduğuna dikkat çekti.