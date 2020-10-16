Koronavirüs parlak ve pürüzsüz yüzeyleri seviyor! Koronavirüs yüzeylerden bulaşır mı?

Artan Kovid-19 vakaları nedeniyle vatandaşlar arasında endişe de artarken bir yandan da yeniden koronavirüs nerelerden bulaşır soruları sorulmaya başlandı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, corona hangi yüzeylerde yaşıyor sorusuyla alakalı olarak önemli bilgiler verdi.
Koronavirüsün pürüzsüz ve parlak yüzeyleri sevdiğini belirten Gündüz, günlük yaşamda sıklıkla kullanılan market arabasına dikkat edilmesi noktasında uyarıda bulundu. Sürekli dezenfekte edilmesi gereken bu tarz noktalara temas edildiği zaman ellerin su ve sabunla yıkanması gerekliliğine vurgu yaptı. Koronavirüs konusunda endişe taşıyan vatandaşlar tarafından marketten korona virüs bulaşır mı sorusuna da yanıt aranıyor.
Artan vakalarla beraber, insanların en fazla vakit geçirdiği kapalı alanlardan olan marketlerle ilgili de vatandaşlar arasında markette korona bulaşır mı sorusu sorulabiliyor. Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, markette koronavirüs konusunda dikkat edilmesi gereken bir noktayı vurguladı. Koronavirüsün ağırlıklı olarak parlak ve pürüzsüz yüzeyleri sevdiğini ve bu noktalarda uzun süre kalabildiğini söyleyen Gündüz, günlük yaşamda farkında olmadan bu tarz yüzeylere dokunulduğuna dikkat çekti.
Marketlerdeki market arabalarını örnek olarak veren Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, toplu taşımalardaki koltuk kenarları, tutunulan noktalar, yürüyen merdivenlerin tutunma yerleri, asansörler, tuşlar ve kapı kollarına işaret ederek virüsün buralarda yaşamayı sevdiğini söyledi. Bu bölgelerin periyodik şekilde dezenfekte edilmesi gerekliliğine değinen Gündüz, buralara dokunan vatandaşların el dezenfeksiyonunu da sık sık yapması gerektiğini hatırlattı. El dezenfeksiyonu için ıslak mendilin yararının olmayacağını ve virüsleri ortadan kaldıran bir etkisinin olmadığını da söyleyen Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, el temizliğinde birinci temizlik koşulunun su ve sabunla yıkamak olduğunu, acil durumlarda ise dezenfektan ve kolonyanın da aynı amaca hizmet edebileceğini belirtti.
Marketten korona bulaşır mı konusunda bazı endişeler taşıyan vatandaşlara alabilecekleri önlemler ve dikkat etmeleri gereken noktalar ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Gündüz, kış ve sonbahar aylarında dolaplardan çıkacak olan kışlık eldivenlerle alakalı da uyarı yaptı. Eldivenlerin kullanılırken virüslerin başka noktalara taşınmasına neden olabileceğini de söyleyen Gündüz, eldiven hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini aktardı. Isınma maksatlı olarak tercih edilen eldivenlerin günlük olarak yıkanmasının önemini vurguladı.
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