Koronavirüs: Patronunuzun hakkınızda ne kadar çok şey bilmesi gerekiyor?

Giderek daha çok sayıda çalışan iş yerlerine dönerken, birçok işveren çalışanlarını kontrol etmek için, ateş ölçümlerinden bilekliklere dek farklı yöntemler kullanmaya başladı.

Otomotiv devi Ford'un fabrikalarındaki işçilerin yeni sabah rutini, iki aşamadan oluşuyor. Birincisi, cep telefonları üzerinden üç sağlık sorusuna yanıt verip, iş arkadaşlarınız için bir tehdit oluşturmadığınızı teyit etmek. Daha sonra da iş yerinizin kapısında, ateşinizin olmadığını göstermek için taramadan gemek.

Çalışanları işlerine geri dönerken, bu tür önlemlere başvuran sadece Ford değil. Amazon Walmart ve BBC de dahil onlarca diğer iş yeri, termal tarama başlattı.

Bu önlemler, patronları kadar çok virüsün kontrol altına alındığını görmek isteyen çalışanlar tarafından, genel anlamıyal olumlu karşılandı.

Ford'dan John Gardiner "Hayır diyeni görmedik. Riskleri bildikleri için, insanlar onların sağlık ve güvenliğini korumak için elimizden gelieni yaptığımız biliyor" diyor.

Buzdağının görünen kısmı

Ancak termal taramalar, sadece birkaç ay önce düşünmesi bile zor olan mahremiyete müdaheleler göz önüne alındığında, buzdağının görünen kısmı.