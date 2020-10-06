Koronavirüs: Peru'da uluslararası uçuşlar yaklaşık 7 ay sonra yeniden başladı

Latin Amerika ülkesi Peru'da, koronavirüs pandemisi nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşlar yaklaşık 7 ay sonra Pazartesi günü yeniden başladı.

Peru Cumhurbaşkanı Martin Vizcarra uçuşların yeniden başlaması sebebiyle, başkent Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havaalanı'nı ziyaret etti ve ülkeye inen ilk uçağı karşıladı.

Peru'dan Kolombiya, Ekvador, Şili, Bolivya, Paraguay, Uruguay ve Panama'daki 11 noktaya uçulabilecek.

Ülkede hava trafiği hükümetin ilk koronavirüs vakasını bildirdiği Mart ortasında durdurulmuştu.

Peru, dünyada koronavirüs vaka oranının en fazla olduğu ülkelerden biri.

Son bir haftada ülkedeki günlük can kaybı 100'ün altına düştü. Koronavirüse bağlı ölümler Haziran ayında rekor sayılara ulaşmış ve günde 300'den fazla kişi hayatını keybetmişti.

Son bir haftada günlük vaka sayısı da 3500'ün altına düştü.

32,6 milyon nüfuslu Latin Amerika ülkesinde son haftalarda salgın güç kaybetse de, toplamda 32.000 kişi hayatını kaybetti.

Peru'da son dönemde yeniden normalleşme süreci başladı ve ekonomik faaliyetler hız kazandı. Restoranlarda kapasite sayısı artırılsa da barlar, kulüpler ve kumarhaneler kapalı kalmayı sürdürüyor.

