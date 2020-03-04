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Koronavirüs Polonya’ya sıçradı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.03.2020 11:36 | Son Güncelleme

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski, ülkede ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini ve Almanya’dan gelen hastanın Zielona Gora kentindeki üniversite hastanesinde tedavi altına alındığını söyledi.

Koronavirüs Polonya’ya sıçradı

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski bu sabah düzenlediği basın toplantısında ülkede ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Hastanın mahremiyet hakkı gereği yaşı, cinsiyetine ilişkin bilgi vermeyen Bakan Szumowski, virüs tespit edilen kişinin Polonya’ya Almanya’dan geldiğini söyledi. Hastanın Polonya’nın batısında Almanya sınırına yakın Zielona Gora kentindeki üniversite hastanesinde tedavi altına alındığını belirten Lukasz Szumowski, yüksek risk grubu içerisinde yer almayan hastanın durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Szumowski, “Hasta ilkin aile hekimiyle irtibata geçti, gerekli değerlendirmelerin ardından ambulansla üniversite hastanesine sevk edildi. Dün öğle yapılan kan testi neticesinde gece saatlerinde testin pozitif çıktığını öğrenmiş bulunuyoruz. Zielona Gora Üniversite Hastanesinde tedavi altına alının hastanın durumu iyi. Yüksek risk grubu içinde yer almıyor. Hasta ile teması olan az sayıda kişi de evlerinde gözetim altına alındı” dedi.

Bakan Szumowski, ülke çapında hastanelerde şu anda 68 kişinin korona virüs şüphesiyle gözlem altında olduğunu belirtirken, 500 kişinin ise karantinada tutulduğu bilgisini paylaştı. Szumowski, söz konusu sayıların ilerleyen saatlerde değişebileceğinin de altını çizdi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Polonya

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