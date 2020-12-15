Koronavirüs pozitifken yaşadıklarını anlattı: Kaslarımın cımbızla çekildiğini hissettim

SÜ Rektörü Prof. Dr. Aksoy, yüksek ateş, öksürük ve halsizlik gibi rahatsızlıkları olunca Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu. Test sonucunun pozitif çıkmasından sonra yaklaşık 1 aylık tedavisinin ardından görevine dönen Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanların bu salgına karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Aksoy, ilk başta geniz akıntısına bağlı olarak bademciklerinin şişmesi nedeniyle ateş ve halsizliğin buna bağlı olduğunu düşündüğünü belirterek, yapılan test sonucu pozitif çıkmasıyla Kovid-19 belirtilerinin de oluşmaya başladığını ifade etti.

Başlangıçta koku ve tat kaybına uğradığını anlatan Prof. Dr. Aksoy, "İlk gün tedavim hastanede başladı. Serumdan sonra biraz toparlayınca filyasyon ekibinin takibi sonucu tedavim evde devam etti." dedi.

Kovid-19 tedavisinin tamamlandığını ve 2 hafta önce görevine döndüğünü anımsatan Aksoy, kendini hala yorgun hissettiğini söyledi.

Aksoy, halsizliğin günlük yaşamını da etkilediğine işaret ederek, "Hastalığın üç ya da dördüncü gününde kaslarımın cımbızla çekiliyor olduğunu hissettim. Bu halsizlik durumu sizin kuvvet kaybınızı da beraberinde getiriyor. İnsanı endişeye sevk ediyor. Göreve döneli 2 hafta oldu ama geçen hafta iki kere daha ateşim çıktı. Bunun nedeni de Kovid-19 nedeniyle immün sistemi zayıfladığı için bu ortamda diğer hastalıklara açık hale geliyor. Buna bağlı olarak yeniden ateşin yükseldiği belirtildi." diye konuştu.